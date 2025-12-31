我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）今（31）日晚間在台北大巨蛋開唱，有十分動感的舞曲，也有蔡依林和粉絲談心的時刻，今晚蔡依林也被粉絲的歌聲感動到哭。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（Jolin）首次進軍台北大巨蛋，今（31）日跨年夜迎來第二場演出。Jolin 化身幻境維納斯駕馭彩翼飛馬繞場，與舞台上的綠丘巨人共度浪漫夜晚。稍早在慢歌橋段，她驚喜獻唱由周杰倫（周董）譜曲的歌曲〈倒帶〉，也在演唱〈檸檬草的味道〉時，被粉絲大合唱的音量感染，因而唱著笑到哭，讓全場4萬名歌迷既驚喜又心疼。繼開場召喚「慾望巨蟒」繞行全場掀起震撼序幕，Jolin歷經了「慾望異域」跟「感官樂土」的洗禮後，劇情推進至第四篇章「BEFORE THE TRUTH」（真相之前）。只見 Jolin 換上長達3公尺的七彩長裙，變身為絕美的「幻境維納斯」，駕馭著象徵愛與自由的「彩翼飛馬」霸氣登場。她率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物，二度在大巨蛋進行繞場巡禮，在〈SAFARI〉的輕快節奏映襯下，讓整座大巨蛋瞬間成為一座奇幻樂園，在場4萬名觀眾陷入集體狂歡模式。隨後，Jolin接連帶來多首招牌K歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成的甜蜜組曲，讓全場瞬間成為超大型萬人KTV，4萬人一同當起合音天使為Jolin伴唱。當唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，Jolin的甜蜜歌聲更成功喚醒了主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足。除了視覺與動感的雙重饗宴，今晚的抒情橋段更是充滿亮點。Jolin難得選唱當年由周杰倫量身打造的〈倒帶〉，前奏一下立刻引爆回憶殺。而在演唱〈檸檬草的味道〉時，Jolin似乎被觀眾大聲合唱的音量觸動，唱到一半突然情緒湧上，在台上呈現「笑到哭」的真性情畫面，讓粉絲看見天后感性柔軟的一面。之後透過〈INSIDE OUT〉喚醒體內愉悅因子的Jolin全面甦醒，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，將第四篇章推向最高潮。