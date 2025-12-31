我是廣告 請繼續往下閱讀

海委會主委管碧玲在臉書分享海巡艦艇，軍演期間第一線護送商船的照片，意外引來一名海巡隊員母親留言：「在第一線的兒子，媽媽以你為榮。」隨即引發網友關注，管碧玲也親自回應，點名該名隊員是連江艦的同仁，並大讚「媽媽帥呆了！」。管碧玲表示，儘管中國軍演宣稱進行區域封控，我國海巡艦艇在國旗飄揚下，同框海域內仍有兩艘商、貨輪自由通行，證實航道維持暢通。她堅定重申：「中華民國台灣海巡才是執法者，是台灣海域唯一的執法者！」這篇發文引來海巡媽媽的留言，「每一位海巡弟兄都冒著一樣的危險，謝謝你們的無畏懼保護著我們。我們也一定會全力支持你們一起為台灣努力，不向惡勢力低頭。還有連江艦長太帥了！超有氣魄的。也謝謝管媽一直努力在為海巡弟兄發聲，超給力的。」管碧玲也發文回應，海巡媽媽的兒子品彥，過去在連江艦執勤受訪時，表現專業且口條帥氣，象徵海巡年輕世代陽光、責任的形象。她強調，在孩子於呼嘯波濤的第一線奮鬥時，母親公開力挺就是最大的後盾，感性致謝：「您做品彥的後盾，品彥做人民的後盾，您和品彥是國家最大的後盾！」