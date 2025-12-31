我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職籃大聯盟（TPBL）今（31）日在新莊體育館上演熱血的「新北跨年內戰」，由主場的新北中信特攻迎戰新北國王。在啦啦隊女神峮峮超準「空心罰球」開球的加持下，特攻全隊士氣大振，憑藉第3節的攻勢拉開比分，最終以94：82擊敗國王，守護住主場勝利，目前戰績 9 勝 6 敗，距離聯盟龍頭僅剩1.5場勝差。賽後挹注10分的林韋翰公開感謝陪他走過復健低潮的訓練員「Allen」林冠綸，也讓他在場邊落下男兒淚。這場跨年大賽的一大亮點，莫過於中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 人氣成員峮峮。睽違兩年再度回到特攻基地，峮峮這次開球別出心裁，挑戰從罰球線投籃。原本難掩緊張的她，雙手一拋竟讓球劃出優美弧線「空心入網」，準度驚艷全場，也為這場同城內戰揭開華麗序幕。開賽初期雙方陷入僵局，特攻半場僅以46：39領先。進入第3節，特攻進攻端徹底爆發，「黑豹」阿巴西單節狂砍 8 分，傷癒回歸的林韋翰也適時貢獻7分。加上洋將馬可（Marko）與飛克（Viktor）的內線宰制力，特攻單節打出31：23的攻勢，將領先擴大至15分差。第4節國王雖試圖反撲，但全隊外線手感冰冷，35投僅9中。特攻靠著馬可全場27分、14籃板以及飛克25分、16籃板的雙十表現穩住戰局，最終順利收下二連勝。國王隊部分，洋將傑登（Jayden）攻下全隊最高的 16 分、14 籃板，林書緯與李愷諺則各拿 10 分，可惜外線命中率低迷，無緣在跨年夜帶走勝利。林韋翰在場邊接受MVP訪問時就提到：「我們這年花了很多時間和心力，找出本身缺點，然後不斷的努力訓練，他們很努力幫我訓練、恢復。」這段真情告白讓場邊的訓練員當場落下男兒淚。林韋翰賽後笑著透露，其實有看到對方在哭，「他其實很容易哭啦，下一場再惹他哭一次好了。」雖然嘴上開玩笑，但林韋翰也感性表示，這場勝利就是給教練與訓練團隊最好的回報。賽後記者會上，林韋翰特別提到自己的膝蓋傷勢恢復進度，並再次公開感謝陪他走過復健低潮的訓練員。林韋翰真誠地說：「我跟訓練員是在去年的這個時候遇到的。從一開始我的膝蓋真的連跑都有很大的問題，為了找回好的狀態我們都花了很多時間在訓練上。雖然開季前膝蓋還是遇到一些問題，但我們還是不放棄的堅持訓練、做好恢復，這一部分我的訓練員幫我非常非常非常多，所以這場球我也想跟他說就是我們這麼努力就是為了這個結果。」