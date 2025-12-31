我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林演唱會最後出現7層樓高的愉悅之母裝置，讓氣氛嗨到最高點。（圖／讀者提供）

蔡依林（Jolin）今（31）日晚間在大巨蛋的《PLEASURE》演唱會，在壓軸橋段迎來震撼人心的一幕！隨著磅礡的〈布蘭詩歌〉前奏響起，主舞台中央一座7層樓高、八臂高展且細節精緻「愉悅之女」雕像破繭而出、震撼現身。這座造價高達1250萬台幣（約40萬美金）的巨型裝置藝術，凝聚了全場目光，成為整場演唱會最具象徵性的精神圖騰，成功為演出掀起最高潮。在「愉悅之女」的震撼加持下，來到延伸舞台的JOLIN高唱〈舞孃〉，瞬間轉動復刻〈PLEASURE〉MV經典畫面中、刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，24名舞者圍繞輪盤狂舞，宣告內在的愉悅基因全面覺醒。隨後〈STARS ALIGN〉登場，將「愉悅」主題化為最直接的身體能量。當壓軸曲〈PLAY 我呸〉響起時，雷射光束與電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成巨型舞廳，最後在〈PLEASURE〉Remix的樂聲中，JOLIN 走向延伸舞台繞場致意，並率領36名舞者回到主舞台謝幕，為今晚畫下最狂、最炸裂的句點。除了造價不菲的壓軸愉悅之母，貫穿整場演唱會的五段如史詩級電影敘事的導言影片，也是推進劇情、堆疊全場4萬人情緒的關鍵靈魂。團隊特別邀請好萊塢電影幕後視覺特效團隊操刀，從世界觀設定到影像調度皆以國際電影規格製作。為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，JOLIN親赴洛杉磯，在短短3天內密集拍攝。過程中有許多畫面需要長時間吊鋼索完成高空懸吊、翻轉與定格動作，對核心肌群、身體控制乃至於體力與意志都是極大考驗。在一連串高強度的拍攝中，最讓JOLIN感到開心的，是大部分時間都赤腳上陣。她表示：「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣說：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」蔡依林此次大巨蛋演唱會總製作費斥資9億台幣打造，創下華語樂壇演唱會史上新高。其中以1.7億打造的各類華麗巨型道具所營造的視覺效果，讓歌迷大讚：「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」。此外，六套主題獨特、展現跨時空時尚張力的華麗造型也是吸睛焦點。提及造型，JOLIN坦承每次開唱最擔心的就是得用極快速度快速換裝，她表示：「因為每次造型都很複雜，所以最擔心的就是換衣服到定位的時間，不過這次團隊超厲害，在多次彩排下來，已經完全能跟上。」