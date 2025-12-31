「永遠不要小看自己，我們是世界第一！」還記得台灣英雄在東京巨蛋以4:0完封日本，奪下隊史首座世界冠軍的感動嗎？這份榮耀即將登上大銀幕！紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）正式定檔於2026年1月1日元旦 全台上映。《NOWNEWS》也整理相關上映時間，以及蔡其昌會長會出席的場次提供給影迷參考！
⚾ 電影基本資訊
背景故事：為什麼這座冠軍這麼重？
1. 「最弱國家隊」的逆襲
組訓初期，台灣隊遭遇空前困境：最強打者張育成、火球男古林睿煬、以及防守中樞潘傑楷等多名大將因傷缺陣。當時媒體與網友評估台灣隊戰力是「B組最弱」，甚至被戲稱為「最弱國家隊」。電影完整記錄了教練團如何在壓力下，靠著「數據情蒐」和「團隊信念」拼湊出冠軍拼圖。
2. 王建民、彭政閔的圓夢
電影從 2013 年經典賽（WBC）台日大戰的遺憾切入。當年的王建民、彭政閔、林岳平都在陣中，卻以一分之差飲恨。如今，這群傳奇英雄變成了教練，帶領新一代球員在東京巨蛋完成當年未竟的夢。
📅 影人出席見面會（蔡其昌會長場次）
中職會長蔡其昌將於上映首週前進北中南戲院，與球迷親自分享奪冠背後的祕辛：
🎬 全台場次時刻表查詢
想要第一時間搶票支持 Team Taiwan 的民眾，可透過以下連結查詢鄰近戲院的場次：
秀泰特別場．《冠軍之路》跨年海報場
活動日期｜𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟎𝟏/𝟎𝟏 (四) 𝟎𝟎:𝟑𝟎
活動票價｜𝐍𝐓$𝟒𝟓𝟎
活動影城｜大巨蛋秀泰影城
售票通路｜官網・APP・自購機・影城臨櫃
活動辦法｜
𝟏 張《冠軍之路》特別場電影票
𝟏 張《冠軍之路》正式海報 𝐀𝟑
𝟏 杯《冠軍之路》大杯碳酸飲料
讓我們在戲院重溫那個讓全台灣人失眠、讓世界看見台灣的奇蹟瞬間！
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 片名： 《冠軍之路》（HERO！HITO！）
- 上映日期： 2026/01/01 (四) 元旦盛大上映
- 導演： 龍男・以撒克・凡亞思
- 看點： 橫跨台日美拍攝、訪談近 70 位人物。收錄陳傑憲的領導心法、朱育賢的再見雙殺、黃恩賜的婚禮插曲（獲封最佳男主角），以及王建民、彭政閔等傳奇教練的感性真心話。
1. 「最弱國家隊」的逆襲
組訓初期，台灣隊遭遇空前困境：最強打者張育成、火球男古林睿煬、以及防守中樞潘傑楷等多名大將因傷缺陣。當時媒體與網友評估台灣隊戰力是「B組最弱」，甚至被戲稱為「最弱國家隊」。電影完整記錄了教練團如何在壓力下，靠著「數據情蒐」和「團隊信念」拼湊出冠軍拼圖。
2. 王建民、彭政閔的圓夢
電影從 2013 年經典賽（WBC）台日大戰的遺憾切入。當年的王建民、彭政閔、林岳平都在陣中，卻以一分之差飲恨。如今，這群傳奇英雄變成了教練，帶領新一代球員在東京巨蛋完成當年未竟的夢。
📅 影人出席見面會（蔡其昌會長場次）
中職會長蔡其昌將於上映首週前進北中南戲院，與球迷親自分享奪冠背後的祕辛：
|日期
|地點
|時間
|形式
|1/1 (四)
|台中 TIGER CITY (MUVIE CINEMAS)
|18:10
|映後
|1/2 (五)
|台北 大巨蛋秀泰
|18:30
|映前
|板橋 大遠百威秀
|20:50
|映前
|1/3 (六)
|台中 清水時代影城
|13:00
|映後
|1/4 (日)
|高雄 大遠百威秀
|13:30
|映後
|台南 南紡威秀
|17:30
|映後
|1/7 (三)
|桃園 SBC 星橋國際影城
|18:30
|映後
⚠️ 備註： 時刻如有異動，以戲院現場實際播放時間為準。
想要第一時間搶票支持 Team Taiwan 的民眾，可透過以下連結查詢鄰近戲院的場次：
秀泰特別場．《冠軍之路》跨年海報場
活動日期｜𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟎𝟏/𝟎𝟏 (四) 𝟎𝟎:𝟑𝟎
活動票價｜𝐍𝐓$𝟒𝟓𝟎
活動影城｜大巨蛋秀泰影城
售票通路｜官網・APP・自購機・影城臨櫃
活動辦法｜
𝟏 張《冠軍之路》特別場電影票
𝟏 張《冠軍之路》正式海報 𝐀𝟑
𝟏 杯《冠軍之路》大杯碳酸飲料
讓我們在戲院重溫那個讓全台灣人失眠、讓世界看見台灣的奇蹟瞬間！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。