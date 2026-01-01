我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最早的煙火秀！兒童新樂園同步紐西蘭、新北淡水13分14秒最強煙火

▲台北兒童新樂園於晚間7點率先施放300秒煙火，與紐西蘭同步迎接新年。（圖／兒童新樂園臉書）

北台灣晚會亮點：20萬雨衣海挺過風雨！KARA回憶殺成最大亮點

▲今（1）日全台灣在一陣煙火聲之下，迎接了新的一年到來，台北101跨年煙火秀更是台灣主場，NOWNEWS今日新聞記錄下現場絕美一瞬間。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

▲新北淡水漁人碼頭則由韓國「強勢姐姐」華莎（MAMAMOO）領銜坐鎮，她身穿性感低胸小洋裝登場，用中文向台灣歌迷祝賀「新年快樂！」登台20分鐘勁歌熱舞、連飆5首金曲。（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

中南台灣跨年晚會亮點：天氣穩定氣氛嗨！蕭敬騰、韓星接力炸場

▲羅志祥今晚現身嘉義跨年舞台，又唱又跳讓全場嗨翻。不過在演唱台語歌〈做伙〉時，他不小心手滑掉mic。（圖／嘉義+1 We Chiayi YT）

東台灣跨年晚會亮點：2天后回到故鄉台東！28萬人擠入全台最強晚會

▲台東天氣超好，煙火秀超美麗。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）

▲台東跨年晚會有aMEI、A-Lin兩位天后坐鎮，成為全台關注度最高的跨年晚會。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）

台灣2026最強跨年晚會：台東雙天后稱霸

2026年新年快樂！在一片歡騰聲中，我們告別了2025年。儘管昨（31）日跨年夜天公不作美，北台灣整日籠罩在濕冷陰雨之中，卻未澆熄大家出門跨年的熱情。從台北101的風雨煙火，到台東雙天后的深情演唱，全台跨年晚會卡司陣容堅強；不僅日韓大咖雲集，本土天王天后更是全力展現好歌喉，為台灣留下一個難忘的跨年夜。《NOWNEWS今日新聞》特別彙整台灣2026跨年亮點，讓昨晚眼睛忙不過來的您，一次看完精采環節！2026跨年夜雖然北台灣陰雨綿綿，但首波煙火秀仍準時璀璨登場，為跨年倒數熱鬧暖身。台北兒童新樂園於晚間7點率先施放300秒煙火，與紐西蘭同步迎接新年；晚間8點26分又有第二場300秒煙火，讓親子族群免熬夜也能感受節慶氛圍。同時，新北市「閃耀新北1314」跨河煙火秀於20點26分震撼升空，淡水、八里兩岸同步綻放長達13分14秒的華麗火花，在雨夜中以「一生一世」的浪漫寓意，搶先為民眾送上2026新年祝福。受東北季風與水氣影響，台北、新北及桃園跨年夜雨勢明顯。不過，台北市府前廣場仍湧入超過20萬名身穿雨衣的觀眾，形成壯觀的「雨衣海」。備受矚目的台北101煙火秀「SPARK 101」，雖受低雲與風雨干擾，但長達360秒的雷射光雕與煙火交織，仍展現出「科技島」的璀璨意象。舞台亮點方面，畢書盡在演唱第一首歌〈勢在必行〉時不小心唱錯詞，罕見在舞台上出包，事後他也向觀眾致歉。壓軸亮點則由韓國二代傳奇女團KARA睽違多年合體登台，帶來多首經典舞曲；現場粉絲不顧雨水打臉，全程跟唱應援，場面感人。金曲歌后蔡健雅與韋禮安則以溫暖嗓音，撫慰了濕冷的台北夜空。新北淡水漁人碼頭則由韓國「強勢姐姐」華莎（MAMAMOO）領銜坐鎮，她身穿性感低胸小洋裝登場，用中文向台灣歌迷祝賀「新年快樂！」登台20分鐘勁歌熱舞、連飆5首金曲，一路唱到21點30分，為新北晚會畫下完美句點。相較於北部的濕冷，中南部天氣相對穩定。2026台中最強跨年夜晚會在水湳中央公園登場，由睽違台灣跨年舞台5年的金曲歌王蕭敬騰在煙火施放前壓軸；他展現爆發力十足的歌聲征服全場，並率領全場倒數。南部則是大吹「韓風」，台南主打年輕化，韓國新生代女團STAYC與日本女神鈴木愛理，吸引大批年輕粉絲夜排朝聖；高雄夢時代則迎來「水彈女神」權恩妃，加上告五人的高人氣加持，現場尖叫聲震耳欲聾。高雄義大世界施放全台最長999秒煙火，與夢時代亞灣煙火形成南北呼應的雙煙火視覺饗宴。亞洲舞王羅志祥則在嘉義跨年現場，一連嗨唱4首歌曲，演出中一度發生麥克風滑落的小插曲，引發討論。此外，MAMAMOO頌樂獨家在嘉義亮相獻唱，也讓嘉義一度成為網路熱議話題。今年台灣跨年最強大的一幕發生在台東，天后張惠妹（aMEI）與A-Lin雙雙返鄉獻唱，還有范曉萱+100%樂團炒熱氣氛，瞬間將台東跨年晚會升級為國際演唱會規格，現場吸引超過28萬名粉絲朝聖。跨年倒數階段，aMEI與A-Lin同台牽手演唱〈連名帶姓〉，兩位歌姬的好聲音讓現場觀眾沉醉不已，YouTube線上觀看人數更一度超過30萬。線上粉絲也讚嘆：「直播沒廣告、沒有主持人浪費時間、表演連續接上，完全沒冷場，真的是今年最強跨年晚會」。煙火施放過後，aMEI經典情歌連發，讓台東濱海公園瞬間變成全台最大戶外KTV，台下歌迷齊聲嗨唱，讓2026年的一開始就熱力四射。花蓮太平洋觀光節2026年跨年演唱會則由歌王李聖傑壓軸登場，用優美嗓音演唱，讓現場觀眾聽得如癡如醉。回顧2026全台跨年，雖然天氣呈現「北雨南晴」的兩樣情，但憑藉著超強的日韓明星陣容與本土天后的號召力，北部朋友扛住了濕冷天氣一樣嗨翻天，中南部朋友則在相對舒適的環境下享受音樂盛宴。而台東更因為aMEI、A-Lin兩位天后，成為全台關注度最高的跨年晚會，加上天公作美、煙火璀璨，讓全台灣在一片歡呼聲中，正式開啟2026年的新篇章。