我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神職業籃球隊於今日（31日）正式宣佈，球團已與德國籍總教練費雪（Mathias Fischer）達成離隊協議，雙方合作關係即日終止。球團同步宣布，代理總教練一職將由助理教練朱永弘接任。海神上一季和有林書豪的新北國王在總冠軍賽大戰7場，展現驚人鬥志。但本季至今低迷，本季僅4勝10敗在聯盟墊底，球隊各項數據墊底，換帥恐怕是不得不的一種激勵手段。在日前海神客場比賽中，時任總教練費雪被問及關於球隊近況的問題時，關於本季場均失分快破百與上一季的92.9分（第2）相差甚大的質疑，他表示如果這一季的陣容和上一季相同，才能重新討論這個問題。費雪並沒有正面答題，但他的回答可能透露一些端倪。海神這一季投籃狀況並不比上一季糟，陣容多位本土球員打出進攻高峰，胡瓏貿場均出手4.6記三分球，命中2.2記，命中率高達48.3%；蘇文儒場均出手3.3球，命中1.7顆，命中率高達52.2%。產量和效率和他們同等級的球員極少，可能只有莊博元、丁聖儒、呂政儒等人而已，他們的團隊三分球命中率也有聯盟第4。但本季海神場均只得92分，失分卻高達97.7分，與上一季場均丟92.9分得到94.9分相差甚遠。球隊似乎難以在內線得分，沒有足夠的運動能力去完成禁區終結，這一點其實上一季就有症狀，只是他們靠著出色的防守能贏下更多比賽。另外，海神擁有這個聯盟最差的投籃出手數，這意味著他們無法搶到額外的球權，來彌補命中率的差距。他們場均只有12個進攻籃板，全聯盟最差；場均發生18.2次失誤，僅優於夢想家，而這是唯二可以在進球之外取得球權的方式，海神都做得很差。這同時也意味著海神難以整控節奏，利用轉換去輕鬆得到分數，這對於他們來說無異於雪上加霜。造成這樣全面性的問題，恐怕原因不全在主帥，陣容和球員狀態可能也有。但費雪仍要負上一些整合不力的責任，畢竟海神過去幾季無論多低迷，他們都是一支訓練有素、十分頑強的球隊，狀況不佳可以理解，但執行力下滑、爭搶無主球不如人，這就是很嚴重的警訊了。因此，換掉主帥可能也不是壞事，是另一種轉換氛圍的方式。