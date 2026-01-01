我是廣告 請繼續往下閱讀

雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨（12/31）日蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥末。警方發現男子倒入鍋內的是一包「台糖貳號砂糖」，立即調閱監視器畫面，掌握犯嫌特徵及涉案車輛，於晚間10點多，逮捕涉案的22歲江姓男子，由於正值跨年夜，淡水分局火速破案，而江男犯案動機與原因還要進一步釐清。據了解，莊家班麻油雞位於蘆洲區的長榮店、中原店，昨天下午4時許先後遭1名頭戴全罩式安全帽的男子闖入，並將整包黃色粉末倒入大湯鍋內後逃逸。警方獲報趕抵發現現場遺留「2號黃砂糖」包裝袋，懷疑被傾倒砂糖。蘆洲警調閱監視器，昨晚7時許在蘆洲區集賢路某旅館逮到21歲謝姓男子。謝男警詢時避重就輕，辯稱心情不好才會犯案，目前警方正深入釐清中。新北中和區2家分店，也遭不明人士倒入芥末粉，警方獲報後展開追查，目前掌握已逃逸到北市。另外位於淡水的莊家班麻油雞分店，昨天下午4時許有1名陌生男子跑入店內，將1包台糖2號砂糖倒入雞湯當中隨即離去，店家財損粗估約3000元。但水警調閱監視器畫面，昨晚10時許將涉案的22歲江姓男子查緝到案，正深入釐清犯案動機。新北市刑大獲報後報請檢察官指揮偵辦，並連繫店家負責人製作筆錄，釐清近期是否有糾紛情形，據了解疑因股權問題產生糾紛，研判是預謀性犯案，將待嫌犯到案後釐清犯案原因並朝毀損、恐嚇罪嫌方向偵辦。