▲跨年整個義大世界湧入約5萬多人齊聚迎新年。（圖／義大世界提供）

「2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀」在2026年的第一刻，施放全台最長999秒跨年煙火，今年主打「史上最浪漫花火盛典」，祭出絕美特色煙火，像是藍色流星雨煙火、巨型煙火樹、流墨幻彩煙火等。義大世界指出，雖然今天是上班日，但晚間八點前已湧入15000人。不僅兩家飯店訂房全滿，餐飲也相當受到歡迎，還有民眾趕在最後一刻搶到星光宵夜場的最後席位。而此次跨年整個義大世界湧入約5萬多人齊聚迎新年。今年除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！歡慶元旦，同時慶祝義大世界滿15周年，義大遊樂世界1/1至1/4也推出新年派對票價，邀民眾新年假期，一起同樂！