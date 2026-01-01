我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）本週連3天在台北大巨蛋舉辦演唱會，每天曲目略有不同，第一晚演出總長150分鐘、共45首歌。舞台也有許多亮點和彩蛋待發掘（圖／凌時差提供）

看點一：跨年夜最大彩蛋！驚喜獻唱〈倒帶〉

看點二：視覺天花板！造價1250萬「愉悅之女」破繭而出

看點三：9億天價帳單解密！硬體燒掉2.8億元、道具精緻如藝術品

看點四：夢幻聯動！駕馭彩翼飛馬浪漫邂逅巨人

看點五：好萊塢規格VCR！赤腳上陣笑喊不穿高跟鞋

天后蔡依林（Jolin）全新巡演《PLEASURE》於台北大巨蛋盛大登場，昨晚在2025年的最後一天，Jolin化身「愉悅之母」陪著4萬名歌迷度過跨年夜，還有當晚限定彩蛋，突然唱了第一天沒唱的歌曲〈倒帶〉，全場粉絲大合唱，陷入感人肺腑的神曲回憶殺，同時也被7層樓高「愉悅之女」巨型裝置震撼到，今（1）日晚間將演出最終場，想必又會有驚喜歌單。《NOWNEWS今日新聞》特別整理這檔演出五大值得觀察的精彩看點，現場還有更多彩蛋待發掘。不同於首場歌單，Jolin在跨年夜特別準備了粉絲敲碗已久的禮物，驚喜演唱由周杰倫譜寫的 〈倒帶〉 ，讓粉絲陷入回憶，像是回到以前準時追劇《求婚事務所》聽片尾曲的夜晚。加上第一晚也有唱的經典歌曲 〈檸檬草的味道〉，前奏一下，大巨蛋瞬間變成萬人KTV，4萬名觀眾的合唱聲浪，讓Jolin 感動到「唱著笑到哭」，她在淚水、笑容與歡呼聲中，與歌迷共度2025年最後一天，成為當晚最溫馨也最催淚的瞬間。整場演出最震撼的一幕，莫過於壓軸橋段主舞台中央破繭而出的 「愉悅之女」 雕像。這座七層樓高、八臂高展的巨型精神圖騰，造價高達40萬美金（約1250萬台幣），細節精緻令人屏息。當Jolin轉動刻滿七宗罪意象的「命運之輪」，高喊經典台詞「Call me mommy」宣告內在愉悅基因覺醒時，全場氣氛瞬間沸騰至最高點，宣告「愉悅宇宙」正式完成。這場被歌迷盛讚為「奧運開幕等級」的演出，總製作費高達9億元台幣，創下大巨蛋歷屆演唱會新高。官方也公開驚人帳目，佔比最高的是 舞台硬體成本，光是燈光音響與場租就耗資2億8千萬，其次是演出製作費，達2億5千萬元。為了營造奇幻世界，團隊更砸下1億7千萬，製作30項像是藝術瑰寶的舞台道具，奢華規格令人咋舌。除了電音狂歡，舞台敘事也充滿浪漫色彩。Jolin化身幻境維納斯，駕馭象徵愛與自由的 彩翼飛馬霸氣繞場，最後回到舞台上，和可愛的 綠丘巨人，共度浪漫夜晚。在演唱甜蜜組曲〈腦公〉時，童話般的場景與互動讓大巨蛋充滿粉紅泡泡。為了串聯五大章節，團隊耗資5000萬，邀請好萊塢視覺特效團隊 操刀導言影片。Jolin特別到美國洛杉磯3天密集拍攝，雖然要挑戰高空吊鋼索與翻轉，但她透露最開心的是可以赤腳上陣，更能感受角色回歸本能的狀態，甚至打趣笑說：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」此外，為了備戰大巨蛋，她也嚴格遵守不碰味精的飲食鐵律，全靠蔡媽媽 的愛心燉湯守護元氣。