2025年12月31日，當年度最後一個交易日，美股主要指數走勢偏軟，連續4個交易日下跌，所幸跌幅不大，仍繳出亮眼的年度漲幅成績單。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然華爾街封關日的表現，略略打破市場對「聖誕行情」的期待，但回顧一整年，則意味著市場從4月初川普宣布對等關稅後的暴跌中，實現了令人矚目的復甦，當時標普500指數一度瀕臨熊市邊緣，並自2024年4月以來首次收在5000點以下。Globalt Investments高級投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）表示，政府似乎吸取了教訓，認為逐步實施更明智、更精準的關稅政策，才是市場能夠接受的，相信政府會牢記2025年的經驗，也相信美國企業能夠靈活調整，從而繼續保持營利。2025年12月31日美股收盤，道瓊工業指數跌303.77點或0.63%，收48063.29點，全年累積漲12.97%；標普500指數跌50.74點或0.74%，收6845.50點，全年累積漲幅約16.4%；那斯達克指數跌177.09點或0.76%，收23241.99點，全年累積漲幅20.36%；費城半導體指數則跌85.97點或1.2%，收在7083.13點。焦點個股方面，科技股全線收低，甲骨文（Oracle）跌約1.1%、特斯拉（Tesla）跌1%，輝達（Nvidia）跌0.55%。