強烈冷氣團又來襲！氣象專家吳德榮今（1）日表示，今天元旦越晚天氣越寒冷，受到強烈冷氣團來襲影響，明天本島可能會出現7度以下低溫，且這波冷氣團再1500公尺以上的山區，像是太平山、合歡山都有下雪機率。至於冬天首波寒流，很可能會在下週三到來，民眾要密切留意1月上旬的低溫天氣資訊。
2026首日「元旦越晚越冷」！吳德榮：本島最低溫降至7度
吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今天除了台灣南端外，各地雲量較多，降水回波以迎風面較多，桃園以北明顯降雨。今天強冷氣團逐漸南下，氣溫漸漸下降，北台灣越晚越寒冷；北部、東北部局部短暫陣雨，有局部較大雨勢；中南部多雲時晴，白天轉涼晚偏冷。各地氣溫北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。
吳德榮說，明（2）日至下週日（4日）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖。這波冷空氣影響，明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，週六、下週日各地轉晴朗乾冷。零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平山、合歡山、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。
冷空氣一波接著一波！下週三恐有入冬首波寒流來襲
吳德榮提到，下週日白天至週一（5日）上午，冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一下午至週二（6日）下波冷空氣前緣快速掃過，迎風面有局部短暫陣雨，但從下週二白天起再轉晴冷，不輸給今天這波強冷空氣緊接就又要南下。
吳德榮也強調，到時又會有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三（7日）至下週六的清晨，將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率，目前歐美模擬出來的強度跟時間還是有所差異，且持續調整，可以持續觀察。
資料來源：洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今天除了台灣南端外，各地雲量較多，降水回波以迎風面較多，桃園以北明顯降雨。今天強冷氣團逐漸南下，氣溫漸漸下降，北台灣越晚越寒冷；北部、東北部局部短暫陣雨，有局部較大雨勢；中南部多雲時晴，白天轉涼晚偏冷。各地氣溫北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。
吳德榮說，明（2）日至下週日（4日）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖。這波冷空氣影響，明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，週六、下週日各地轉晴朗乾冷。零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平山、合歡山、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。
吳德榮提到，下週日白天至週一（5日）上午，冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一下午至週二（6日）下波冷空氣前緣快速掃過，迎風面有局部短暫陣雨，但從下週二白天起再轉晴冷，不輸給今天這波強冷空氣緊接就又要南下。
吳德榮也強調，到時又會有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三（7日）至下週六的清晨，將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率，目前歐美模擬出來的強度跟時間還是有所差異，且持續調整，可以持續觀察。