2026首日「元旦越晚越冷」！吳德榮：本島最低溫降至7度

今天強冷氣團逐漸南下，氣溫漸漸下降，北台灣越晚越寒冷

中南部多雲時晴，白天轉涼晚偏冷。

為首波強烈大陸冷氣團機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫

▲受到強烈冷氣團來襲影響，今天元旦天氣越晚越冷，明天清晨部分平地低溫可能下探7度。（圖/中央氣象署提供）

冷空氣一波接著一波！下週三恐有入冬首波寒流來襲

到時又會有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三（7日）至下週六的清晨，將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率