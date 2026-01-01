我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楠木燈透過社群宣布結婚喜訊。（圖／X@tomori_kusunoki）

曾為《鏈鋸人》真紀真、《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》蓮等知名動畫角色配音的知名配音員楠木燈，在昨（31）日晚間11點（日本時間元旦）宣布了結婚的消息，她透露老公的身分是曾學生時期交往至今的圈外人，因此希望大家不要進行過多臆測，並且同時祝福所有人新年快樂。楠木燈在昨日晚間11點（日本時間元旦）透過官方X宣布了結婚的消息，她透過手寫信方式先是祝福所有人新年快樂，接著寫下，「一直以來承蒙大家照顧，有一件事情想向各位報告。這是我的私事，我即將與從學生時代開始交往的對象結婚。對方並不是從事演藝圈相關工作的人，因此今後請大家避免過度揣測、推測或詢問相關事宜，還請多多見諒。」楠木燈表示自己不會因為結婚就減少對工作的投入，接下的她會繼續在事業上全力以赴，並且在文末感謝所有人一路以來的支持，自己絕不會忘記這份恩情，「今後我也會始終抱持著對各位的感謝之情，以真誠的態度投入工作，還請大家繼續給予指教與支持。」今年26歲的楠木燈在2017年透過《情色漫畫老師》出道，接著陸續為《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》、《Love Live! 學園偶像祭 ALL STARS》等知名大作配音，其中最廣為人知的角色為《鏈鋸人》真紀真，不僅在配音員領域有著出眾表現，她也以歌手身分活動中，2025年還受邀來台參加「LisAni！LIVE TAIPEI 2025」，為台下的粉絲帶來精彩的演出，本次宣布和學生時期交往至今的男性結婚，獲得許多祝福。