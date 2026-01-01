資深歌手陳昇昨（31）晚在台北國際會議中心舉行《我不是搖滾歌手》2026跨年演唱會，活動時他的孫女、老婆一家三口全到場，而他的孫女是在去年跨年夜誕生，為了幫滿周歲的寶貝孫女慶生，陳昇在現場準備了蛋糕，並且霸氣喊道：「我的所有都是她的。」

陳昇跨年開唱一家三代到場　為滿周歲孫女慶生喊「所有都是她的」

因去年的跨年演唱會當天，恰逢寶貝孫女誕生，讓陳昇的人生多了全新身份，今年再度跨年開唱，適逢孫女周歲將至，他表示雖然演出前尚未抽空替孫女慶祝，但已特別準備蛋糕放在後台，計劃在演出空檔與家人一起替孫女慶生，被問及是否準備生日禮物時，他霸氣笑說：「我所有的一切都是她的了！」

現年67歲的陳昇也分享新年心願，希望在70歲時能與一起騎車的好友、親弟弟與小叔攀上日本富士山，同時他也再度與歌迷相約明年跨年演唱會見，最後，他以滿滿正能量送上祝福：「馬年一路狂奔！龍馬精神！」為新年揭開幸福序幕。

▲陳昇在後台捧著蛋糕為孫女慶生。（圖／宜辰整合行銷 提供）
41首經典連發＋冷門佳曲回歸　歌迷直呼驚喜大合唱

演唱會歌單一口氣開出41首歷年經典，完整橫跨「昇式情歌」與搖滾靈魂，從〈最後一次溫柔〉、〈恨情歌〉、〈鼓聲若響〉、〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉、〈冰點〉、〈北京一夜〉到〈Summer〉等代表作，全場跟著大合唱、情緒起伏如同時光穿梭。今年更特別的是，陳昇在規劃歌單時與樂手們一起腦力激盪，沒想到團隊直接點名近10首過往鮮少演出的「冷門佳曲」，讓粉絲直呼驚喜，「多年沒聽到的歌都回來了！」

而每年的跨年演出，陳昇始終與團隊全力以赴，只為帶給樂迷一個最熱鬧、最難忘的跨年夜，當台上響起經典曲目時，他更不時走下舞台、穿梭觀眾席與歌迷同樂，現場氣氛瞬間沸騰，彷彿整座會場都成了大派對，陳昇也向全場喊話：「來就對了！在溫暖的地方愜意迎接2026！期待大家一起來Party！」

