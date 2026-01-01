「台北最 High 新年城－2026 跨年晚會」在台、韓重量級藝人接力演出，
以及多元舞台多點同歡的熱鬧氛圍下，吸引約 20 萬人齊聚，從夜晚嗨到新年。倒數時刻，台北市長蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊及韓流女團 KARA 等貴賓，與線上線下民眾一起欣賞6分鐘台北101的煙火大秀， 為新一年揭開序幕。
台北市政府觀光傳播局指出，本次跨年活動演出內容多元，
最大亮點就是倒數前韓流傳奇女團 KARA成員奎利、昇延、 妮可、知英、齡智獨家受邀登上臺北跨年，當現場響起熟悉的節奏， 〈Honey〉、〈Mister〉、〈Step〉 等經典歌曲帶領全場一秒回到與KARA的記憶時光， 為現場氣氛掀起高潮。
蔣萬安致詞表示，2025 對台北來說是非常關鍵的一年，再次向世界證明臺北的實力，
不僅成功迎來全球 AI 龍頭輝達落腳臺北，也在睽違 12 年後，迎接 KARA 再度回到臺北，蔣萬安也特別感謝這麼多「KAMILIA」 的熱情等待，並邀請現場所有人拿起手機、牽起身旁人的手， 展開雙臂迎接全新的2026，將所有的煩惱、 不開心與遺憾都留在 2025！
倒數時刻，蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊、
日本台灣交流協會高羽陽副代表、 美國在臺協會谷立言處長與韓流女團KARA， 與線上線下所有民眾共同倒數，欣賞6分鐘台北101璀璨煙火， 迎接新的一年。
台北跨年晚會今年也特別準備4組獨家共演，
為跨年夜再添難忘特色， 包括在台北獨家演出的幻藍小熊首次與Bii畢書盡跨世代合唱ZI CO跟BLACKPINK的Jennie合作曲SPOT， 兩大韓流勢力擦出絕妙火花； 韋禮安亦攜手蔡健雅為台北跨年限定合唱〈拋物線〉，療癒又溫暖； U:NUS特別與2025捷運盃街舞大賽ADULT組冠軍VHZ Dance Crew共舞，讓現場粉絲為之瘋狂；跨後雙壓軸登場的周湯豪、 玖壹壹，以搖滾潮流撞擊台味嘻哈合唱〈BROMAN+TURN UP〉，延續引爆新年第一刻。
此外，獨家獻聲台北的李千娜以迷人嗓音詮釋〈胭脂馬拄到關老爺〉
等組曲，性感實力唱跳女神安心亞集結〈呼呼〉 等夯歌編排動感組曲，搭配火辣造型十分吸睛。 13組藝人輪番演出，現場觀眾反應熱烈，舞台周邊人潮匯聚， 活動現場氣氛熱絡。
觀傳局表示，因應跨年人潮，北市府全面升級跨年維安規格，
並展現北市府團隊跨局處合作的整體執行力，包含警察局、環保局、 衛生局、消防局、捷運公司、交通局、社會局、 觀傳局及民間單位等，共出動逾7,000名人力投入支援， 全力維護現場秩序、加強交通疏導及垃圾清運與環境復原等工作， 確保活動順利落幕。
台北捷運公司表示，北捷於元旦凌晨2時順利完成跨年輸運，截至2時止，捷運全線總運量約292.7萬，較去年跨年運量減少約2.5萬。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安致詞表示，2025 對台北來說是非常關鍵的一年，再次向世界證明臺北的實力，
倒數時刻，蔣萬安攜手世界盃聖誕麵包大賽總冠軍臺灣隊、
台北跨年晚會今年也特別準備4組獨家共演，
此外，獨家獻聲台北的李千娜以迷人嗓音詮釋〈胭脂馬拄到關老爺〉
觀傳局表示，因應跨年人潮，北市府全面升級跨年維安規格，
台北捷運公司表示，北捷於元旦凌晨2時順利完成跨年輸運，截至2時止，捷運全線總運量約292.7萬，較去年跨年運量減少約2.5萬。
更多「2026跨年」相關新聞。