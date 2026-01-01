我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雲林煙火搭配《烏龍派出所》配樂施放，笑瘋許多網友。（圖／IMDB）

為了迎接2026年的到來，各縣市政府特別準備了精彩的跨年晚會、煙火秀表演來吸引民眾參加，雲林縣政府邀請韓團HIGHLIGHT一起倒數跨年煙火時，選用了經典動畫《烏龍派出所》配樂，現場從感動突變搞笑氣氛，讓粉絲笑說：「感覺阿兩會騎腳踏車衝上台。」普通來說跨年晚會全體一起倒數完後，原來應該會播放感動、激勵人心的音樂，搭配煙火一起施放，沒想到雲林縣的跨年晚會時間一到竟然畫風突變，現場突然播起了《烏龍派出所》的配樂，明明是感動人心的時刻卻讓許多看直播的粉絲瞬間出戲笑出來。雲林跨年的影片曝光後，也瞬間在網路上掀起熱議，許多網友看到片段紛紛笑瘋，「現場真的是笑死，是什麼烏龍派出所2026跨年特別篇嗎」、「超好笑，音樂一出來，感覺所長在追兩津」、「感覺會有個人騎腳踏車衝上台：閃啦閃啦撞到不負責！！！！」、「阿兩果然跑來放煙火。」雲林跨年晚會邀請了周湯豪、薛恩、AcQUA 源少年、Julia 吳卓源、甜約翰 Sweet John、艾怡良、西屯純愛組、慢慢說、舞思愛，煙火前還邀請了韓團HIGHLIGHT到場獻唱、一起倒數，最後由羅志祥擔任終場嘉賓，各大卡司輪流熱唱掀起超大話題性。