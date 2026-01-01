日本東京郊區發生一樁憾事，1名男子遺體已過週二（2025年12月30日）在東京奧多摩町一條林間小徑被發現，腹部殘留明顯咬痕，部分內臟更不翼而飛，疑似遭到野獸啃食，不排除與今年格外困擾日本的熊害有關。
綜合《NHK》等日媒報導，事發在週二下午，警方接獲登山客通報，聲稱自己在林間小路健行時，發現了一具嚴重受損的男性遺體，內臟很可能遭動物吃掉了，報案時仍顯得驚魂未定。
報導提到，事發地點在靠近埼玉縣邊界的山區，距離旅遊景點-日原鐘乳洞北方僅有幾公里。截至發稿時間為止，遇害者身分尚未確定，東京警視廳昨（12月31日）已派人上山運走遺體，並呼籲前往當地的登山客、居民，務必注意安全。
雖然目前還沒確認襲擊男子的是何種野生動物，以及死者是生前就遭遇襲擊致死，還是死後才被動物啃食，但日本今年熊害格外嚴重，加上熊隻也有啃食獵物臟器的習慣，所以不排除與熊害有關。
