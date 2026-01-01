我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（1）日發表新年談話，並以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行。賴清德表示，展望新年，將推動四個總目標，第一，打造更安全、堅韌的台灣、第二，邁向智慧繁榮的台灣、第三，建構更均衡發展的台灣、第四，促成民主團結的台灣，同時他也向重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意合憲方式下，赴立法院進行國情報告。總統府上午舉行元旦升旗典禮後，賴清德在8時30分在總統府大禮堂舉行「2026年新年談話」記者會，並於新年談話後接受媒體訪問，回應各界關切議題。「今天是2026年的第一天，祝福大家新年快樂，闔家平安！」賴清德表示，新的一年，是嶄新的開始，當第一道曙光照亮台灣，無論過去多麼充滿挑戰，「我們都懷抱希望，勇往直前」。賴清德提到，過去一年，世界局勢充滿震盪——全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高，也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，「考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結」，不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。賴清德細數政績，過去一年，台灣的經濟成長率創下15年來新高、台股指數寫下新紀錄、就業情況25年來最好、替軍公教加薪，連續10年調升勞工基本工資、「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行、桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用、國際級建設「淡江大橋」完成主橋段合龍等；此外，更推動「健康台灣深耕計畫」，成立了百億規模的「癌症新藥基金」、成立「運動部」等。賴清德提到，展望新年，推動四個總目標，第一、打造更安全、堅韌的台灣，第二、邁向智慧繁榮的台灣，第三、建構更均衡發展的台灣，第四、促成民主團結的台灣。他提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。賴清德提到，他已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年要一一來執行。賴清德說，也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，「我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間，這應該是要不分黨派的全民共識」，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。賴清德接續說，政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富；此外，也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。賴清德說，除了推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」外，今年起更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，並將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩；另外，也會追求城鄉均衡，也要堅持財政均衡，不該加劇城鄉落差，資源分配更應該合理規劃。針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，賴清德呼籲，朝野應該再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量；他提到，政府追求所得分配的均衡，透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。賴清德指出，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。他說，要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。賴清德直言，今天天亮時，他相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯；他說，身為總統，他會積極行動，促成朝野合作，他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告，他由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。賴清德說，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵，政府已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣；他說，他會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式，「我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前」。賴清德提到，想要感謝這段時間，每個崗位上，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及台灣所有的志工超人們，還有在他們背後扶持他們的家人朋友們，辛苦了，「你們的付出，讓國人更安全；你們的無私，印證了台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下台灣奇蹟」。