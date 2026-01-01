我是廣告 請繼續往下閱讀

13分14秒欸超震撼大型高空煙火看到飽，相比之下101雖然也很美，但我自己覺得淡水的更漂亮

台灣最強跨年煙火改變了！淡水煙火「超猛3萬5千發」101都小輸

今年又再度刷新歷史紀錄，總計施放3萬5520發煙火，被網友公認是當前「台灣最強跨年煙火」的大熱門選項。

▲2026新北淡水跨年煙火美照登場，今年施放超過3萬5000發煙火照亮夜空，又被網友票選為台灣最強跨年煙火。（圖／新北水漾臉書）

今年相比的話，記者認為淡水煙火跟去年一樣，依舊是小贏101煙火。

▲2026年台北101跨年煙火首度採用義大利低煙煙火，整體觀賞度還是不錯，不過對比高空煙火的震撼感，依舊還是略輸。（圖／記者葉政勳攝2026.01.01）

新北淡水煙火為何不要等倒數跨年放？背後完整原因曝光

除了一方面是新北市政府其實主要負責的是耶誕活動（板橋耶誕城），這並不算是正規的跨年演唱會

▲2026新北淡水跨年煙火點亮了漁人碼頭的夜空，長達13分14秒的全台最長煙火超美。（圖／新北水漾臉書）

民眾如果在8點多看完淡水煙火之後，還有時間可以轉戰台北101看倒數煙火

象徵「一生一世」的諧音，希望情侶、夫妻或有情人者來到淡水看煙火時，也能夠感情甜蜜長久

2026跨年晚會各縣市都順利落幕，今年以台東演出內容最受到好評，然而除了表演受到矚目，倒數煙火秀也一直都是每年重要話題，然而今年台北101跨年煙火首度使用義大利「低煙煙火」，雖然表現依舊可圈可點，但因天公不作美下大雨，導致煙火效果還是有所影響，反倒是全部綻放在空中的「淡水跨年煙火」，再度榮獲今年全台最強跨年煙火頭銜，許多第一次前往的民眾都直呼：「淡水煙火真的是此生必看一次！」有網友在社群平台貼文指出「去年聽說淡水煙火比101煙火還要更猛，特別今年先去朝聖看看，只能說真的太厲害了，，有機會2027跨年晚會可以去看看啊！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「淡水煙火真的很強，看過就回不去了，每年跨年都會先過去看」。新北市政府每年都會在跨年倒數之前，搶先在淡水舉辦跨河煙火活動，主打的就是13分14秒的高空煙火，以及最台最早施放煙火的縣市，由於實在太美，近幾年聲量越來越高，不少民眾都特地在跨年夜北上朝聖。《NOWNEWS》記者今年也有觀賞全新2026年101跨年煙火，首度採用義大利低煙煙火又調整施放間隔頻率，整體來說個人覺得驚艷度還是相當不錯，就是可惜不可抗力因素下大雨，還是有影響觀賞精彩程度。而在看完親友拍攝的淡水跨河煙火後，覺得淡水的高空煙火還是比較吃香，因為101煙火只能圍繞建築施放，種類上一定沒有淡水腹地廣大的高空煙火多，也沒辦法有那種整片式照亮天空的震撼感，然而外縣市的民眾也表示，12月31日常常都要上班，趕不及北上看新北淡水煙火，好奇為何施放時間不是倒數後才放，而是8點多就放？，雙北的跨年演唱會是給台北市政府舉辦，這只是新北市政府應景的加碼活動，這樣的好處就是，，尤其北上朝聖的民眾直接雙北煙火盡收眼底，真的非常讚！至於為何每年都是放13分14秒也別有用意，，是不是感到非常的暖心呢？如果今年底大家有空閒，不妨晚上8點先到淡水朝聖這史詩級的高空煙火，再安排後續倒數煙火觀賞也不遲！