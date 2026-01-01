我是廣告 請繼續往下閱讀

今天是元旦，國民黨主席鄭麗文清晨先到總統府前升旗，接著再到中央黨部升旗。她致詞時先提到，今天一早遇到立法院長韓國瑜，韓國瑜說她像白雪公主，她說元旦就被說像白雪公主，「我會樂一整天」。結果韓說，不是她顏值像白雪公主，是現場幾乎都是男生，只有她萬綠叢中一點紅，但她還是要把這樣的正能量，跟大家分享。鄭麗文說，在2026年的第一天，希望大家懷抱正向心情迎接新的一年。她說，過去一年台灣經歷許多風風雨雨與紛紛擾擾，期待從今天開始，轉換一個全新的心情，不要再在內部尋找敵人，也希望社會能停止內鬥、放下仇恨，新的一年一定要和和氣氣，讓台灣社會重新展現純樸、熱情與善良的氣息，回到祥和、沒有暴力與惡言相向的狀態。談到政治局勢，鄭麗文表示，不只社會與家庭需要和諧，更重要的是朝野之間要共同努力，為了國家與人民積極和解，突破當前的憲政僵局。她說，希望國會能夠正常運作，推動真正福國利民的重要政策，讓台灣的民主政治不要倒退，而是持續「大步邁前」。她也提到，在野黨國民黨與民眾黨日前共同推出「台灣未來帳戶」，希望透過投資台灣、投資下一代，為國家打造更穩健的未來。鄭麗文說，「台灣未來帳戶」規畫新生兒一出生，國家就存入5萬元，並每年撥補一萬元至12歲，讓孩子的帳戶能隨著台灣經濟共同成長，等孩子18歲成年後，不必擔心就學經費，也能作為創業或購屋的第一桶金。她強調，「我們不要投資戰爭」，而是推動更多福國利民政策，政府也應依照憲法、依法行政，這才是全民之福。鄭麗文表示，她不只希望朝野和解，也期盼兩岸和解，甚至美中和解，讓區域乃至世界都能走向和平，今天元旦，希望大家放下過去歧見與惡鬥情緒，「我們都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當敵人」。她祝福中華民國國泰民安、風調雨順，也祝所有朋友新的一年平安健康、幸福快樂，每一天都是好心情。鄭麗文會後受訪，談到一早在總統府升旗典禮，她非常開心，也很興奮，除了遇到韓國瑜，也遇到行政院長卓榮泰，並與卓、韓兩位院長一同從總統府走到前方廣場參加典禮。至於總統賴清德因是最晚進入會場，沒有機會互動，她也沒注意到賴清德是否對她揮手或握手，「我的感覺是沒有啦」，但一切順其自然就好。在兩岸議題上，鄭麗文指出，「九二共識就是兩岸同屬一中，這個其實是無庸置疑的」，同時也尊重對岸的政策與立場。她說，兩岸分隔已超過百年，本來就存在許多歧異，台澎金馬也有不同的生活方式與制度，但仍希望「能夠透過對話跟交流來化解歧義、認識彼此」，讓兩岸朝向和平發展。