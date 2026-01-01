我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹在台東跨年嗨唱CORTIS歌曲〈GO!〉。（圖／台東縣政府提供）

天后張惠妹（aMEI）跨年夜回到家鄉台東開唱，和故鄉歌迷一起歡度跨年夜，她在現場帶來了約100分鐘表演，直接把跨年演唱會變成專場，演出中她也跟上潮流，唱了韓團CORTIS歌曲〈GO!〉，那句紅出圈的「吳麗萍好像搭丟賽」歌詞，笑翻現場十萬觀眾。張惠妹在唱〈前進烏托邦〉之前，邀請葛仲珊在台上唱了幾句CORTIS歌曲〈GO!〉，讓人以為是即興隨口來的一句，「吳麗萍好像搭丟賽」，沒想到大螢幕上居然出現了超大歌詞，「GO！」、「吳麗萍你好像」笑瘋許多現場粉絲、網友。影片曝光後在社群掀起許多討論，「我看到直接笑出來，連字幕都有做，真的浪費才能XD」、「差點以為小鐘哥要出來跳了」、「妹神認真玩梗最致命」、「只有台東人敢這麼幽默了哈哈哈哈笑瘋」、「還有字幕配合，真的笑瘋。」天后張惠妹（aMEI）跨年夜鎮守舞台，與萬名歌迷一同迎接2026年到來！身為最懂炒熱氣氛的「妹神」，阿妹在倒數時親自帶領全場高聲吶喊，當「Happy New Year！」的呼喊迴盪全場，氣氛瞬間被推向最高點、全館沸騰。在現場等待音場調整的空檔，阿妹送上新年第一份大禮——清唱〈白米酒〉，歌聲溫暖整個會場。待設備就緒、妹神歸位，她立刻帶來經典神曲〈三天三夜〉，觀眾區全面起跳，高分貝歡呼幾乎蓋過手握麥克風的張惠妹，現場瞬間從跨年派對變成個人演唱會。1.〈三天三夜〉2.〈站在高崗上〉3.〈What Up〉4.〈請你告訴我〉5.〈沙灘戀情〉6.〈特別的人〉7.〈我的存在就是愛你〉8.〈愛是唯一〉9.〈牙買加的檳榔〉10.〈永遠的快樂〉11.〈好膽你就來〉12.〈跳進來〉13〈吳麗萍+前進烏托邦〉