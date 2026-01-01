我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院長陳菊2024年底因病前往高醫看診，卻於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，目前住院治療，請假超過1年，引發質疑。不過傳出陳菊復健後已逐漸恢復健康，且農曆新年將至，陳菊將返家休養，避免又要在醫院過年。陳菊持續請假，民眾黨立院黨團總召黃國昌31日在立院質詢時說，希望陳菊早日恢復健康，但政務官請假過久，並不妥當。監察院則回應，陳菊請假都符合規定，且請假期間也未支薪。據了解，陳菊因身體狀況欠佳，多次向總統賴清德請辭，但一方面因目前司法院長謝銘洋也是代理性質，不希望監察院長也需要代理，另一方面，以目前朝野氣氛，提名新任監察院長，恐難獲在野黨同意，因此還是繼續慰留陳菊。陳菊兩度中風，持續在醫院休養復健，目前已能拄拐杖輔助，語言能力雖受損，但並非完全無法與旁人溝通，只是同樣需要持續接受治療，即使能在農曆年前出院，但要能回到監察院工作，出現在公開場合擺脫病容，都有難度。