新年元旦總統賴清德今（1）日上午於發表新年談話並接受媒體提問，被問及今年度中央政府總預算至今仍未通過，賴清德回應，今天是新年第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天，強調民主國家政治可以攻防，但國民生活不能耽誤，中央地方許多新增計畫沒有預算勢必影響重大施政工作，喊話在野政黨監督是責任，「但國家權益和國家發展不應該是籌碼」。對於今年度中央政府總預算尚未審議通過，賴清德表示，今天確實是新年的第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天，民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖延，這應該是所有政黨存在的基本原則。賴清德說，依照制度總預算沒有如期在去年年底完成審議，政府仍然要維持基本運作，但中央和地方許多先行資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響到許多攸關民生與地方建設的重大施政工作，例如年輕人生育補助、婚育宅、上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，勢必都會受到衝擊。賴清德說，自己要再次誠懇呼籲，政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、互相溝通，但也請立法院盡快將中央政府總預算排入議程審查，加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。