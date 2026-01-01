我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府在9月取消台積電南京廠「經驗證終端用戶」（VEU）資格，該授權原訂2025年12月31日終止，代表未來該廠進口美國設備需單獨申請許可。台積電最新證實，已獲得美國商務部核發為期一年的出口許可，南京廠營運及出貨將可照常運作，不受影響。美國當時也同步取消兩家韓國公司三星及SK海力士的VEU資格。根據路透社報導，美國已重新核發年度許可，允許美國晶片製造設備運往其位於中國的工廠使用。台積電也迎來好消息，獲得出口許可後，受出口管制項目可持續供應，確保南京廠營運不受阻，且不需逐一向供應商申請許可。台股昨（31）日2025年封關日，收盤寫下新高點28963.6點。台積電股價亦創天價，終場上漲30元，收在1550元新紀錄，單日貢獻大盤指數約235點。