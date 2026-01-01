我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德過去提出1.25兆國防預算，卻被藍白以人數優勢卡在立法院無法審議，賴清德在今（1）日上午發表新年談話後接受媒體提問，強調和平無價，戰爭沒有贏家，對和平要有理想但不能是幻想，一定要靠實力才能夠獲得，因此投資國防就是投資台灣，因此這筆預算被耽擱，坦言憂心讓國際社會誤會台灣保衛自己的決心，更感嘆當中國軍演國際社會同聲譴責之際，「在野黨仍然替中國找藉口」。對於立法院藍白以人數優勢擋國防預算，賴清德表示，和平無價，戰爭沒有贏家，但對和平必然要有理想，不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就能達成和平。賴清德說，投資國防就等於在投資和平，此次中國軍演可以看得出，解放軍演習的科目裡面有特別針對台灣新增加的戰力，作為假想敵來演練，就可以看得出來，這次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的，這筆國防預算是台灣向國際社會展現守護國家決心，維護區域和平發展也是必要，所以如果預算持續被耽擱，坦言擔心國際社會會誤解台灣決心。賴清德表示，自己非常期待，在野能基於國家利益與國家安全通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家、保護民眾安全的目標，而此次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者。賴清德感嘆稱，但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野仍然替中國找藉口，希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以輕易侵略台灣。