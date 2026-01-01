我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院院會日前通過彈劾案後，將邀賴清德列席說明。對此，賴清德今（1）日嗆聲說，他去年上任到現在，「我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」直言藍白不審查中央政府總預算，卻浪費時間，「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間！」希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。總統府上午舉行元旦升旗典禮後，賴清德在8時30分在總統府大禮堂舉行「2026年新年談話」記者會，並於新年談話後接受媒體訪問，回應各界關切議題。媒體詢問，在野黨通過總統彈劾案，要求總統到立法院進行說明詢答，總統會出席嗎？以及在總統就職兩週年進行彈劾案投票，怎麼看藍白的政治動作？賴清德回應，他想社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院已經在去年8月就送到立法院，3、4個月的時間，立法院都不審，審查中央政府總預算本來就是立法院憲政責任和憲政權力，中央政府總預算不審、國防特別預算也不審，卻排一些涉及違憲違法的法案，今天又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。賴清德強調，立法院有屬於立法院的憲政職權，但面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力，日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立法院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事？「審中央政府總預算，審國防特別預算，就不要再做這些事情」。賴清德提到，他當過國大代表，也當過立法委員，相信社會上應該也很清楚，台灣的憲政設計裡面，對總統的咎責有兩樣，一個是罷免、一個是彈劾，但對總統的罷免是追究政治責任，對總統的彈劾是追究法律責任，這也是為什麼憲法的設計，罷免立法院提案之後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任，而彈劾的話，是追究法律責任，因此立法院提案通過後，是送交司法院憲法法庭裁判。賴清德質疑，他去年上任到現在，「我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾對人民如何交代？賴清德強調，他個人毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，若一定要對他提出彈劾，至少正事也一定要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的中央政府總預算，也應該要排入審查，更何況根據憲政設計和立法委員職權行使法的規定，國民黨和民眾黨，在立法院固然是過半多數，但沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾，這個程序在立法院根本就通不過，為什麼要把寶貴的立法院的時間浪費在這裡？「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間！」賴清德嗆聲說，不把立法院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算，拿來審查國防特別預算、拿來審查對國家發展經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，他希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。