我國近年也瘋西班牙跨年「吃葡萄」追求桃花運習俗，不少人在一過12點、到新的一年後後迅速吃掉12顆綠色葡萄，追求明年可以成功脫單、找到另一半。醫師姜冠宇跨年夜值班時聽到討論「要不要吞葡萄？」，直呼「我是沒跟上什麼嗎？」、「鉀離子會高耶」，因此被護理站上班的同事狂罵直男。西班牙百年跨年習俗「連吃12顆葡萄」，是在剛跨越新年的午夜12點整的36秒內連續吃完12顆葡萄，這代表著未來的12個月的順利平安，以及祈求桃花運、脫單。姜冠宇在臉書表示，跨年夜值班，護理師問自己「要不要吞葡萄」，回答「鉀離子會高耶！」，因此被整個護理站罵直男，直呼「為何？我是沒跟上什麼嗎？」根據台北榮總護理部健康e點通資料顯示，鉀離子負責肌肉和神經功能，並且由腎臟作為主要排泄器官，因此慢性腎臟病者必須控制攝取量，如洗腎病人每日僅能攝取約2至3克鉀離子，否則可能出現心律不整，甚至增加死亡風險。