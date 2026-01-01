政府發紅包了！內政部表示，2026 年租屋補貼新制正式上路，這次亮點直指「婚育家庭」，只要家中每增加一位未成年子女，補助金額就同步加成，且破天荒設定「加碼無上限」（不可超過實際租約金額），讓多寶媽、多寶爸更有感。本篇彙整 2026 租屋補助全攻略，從申請時間、線上申辦流程到各地加碼級距一次掌握，助您輕鬆申請、每月領取有感補貼，租屋不再壓力山大！
婚育租金補貼 資格放寬、多生一胎加碼50％
內政部指出，從今（1）日開始，「300億元租金補貼」正式受理婚育家庭加碼補貼申請，2年內登記結婚的新婚家庭，租金補貼直接加碼50％，每多生一胎再加碼補貼50％，加碼無上限，但不可超過實際租約金額。申請人標準也有放寬，婚育族群所得標準，從原本的基本生活費3倍，放寬到3.5倍。
📌申請時間：2026年1月1日上午9點到2026年12月31日下午5點。
📌申請方式：
線上申請：到「300億元中央擴大租金補貼線上申請」(網址：https://has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/house300e/)網站申請。
郵寄申請：下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市、縣（市）政府（直轄市、縣（市）政府受理單位）或內政部國土管理署辦理。
臨櫃申請：至租賃地直轄市、縣（市）政府（直轄市、縣（市）政府受理單位）辦理。
舊案帶入申請：114年度核定戶且於114年8月至12月間有租金補貼核撥紀錄者，或114年9月1日至114年12月31日申請，並經審查合格，系統也會直接帶入，無須再申請，但因舊案帶入作業及審查需要時間，115年的租金補貼可能會有較晚入帳的情況，還請留意。
3年內提供1萬戶婚育宅 育兒家庭最長可租12年
內政部表示，中央在2025年於台北、新北、桃園、台南、高雄，提供1022戶婚育宅，總受理件數超過2700件，可看出婚育宅相當搶手，未來3年內會再新增1萬戶婚育宅，今年將依社會住宅完工進度，在新北、苗栗、彰化、雲林、嘉義市、台南、高雄、南投、花蓮、台東、澎湖等地，提供超過1000戶婚育宅，讓婚育家庭可以優先入住；針對育兒家庭，承租年限可達12年，確保孩子們就學穩定，不用因租約到期需要轉學。有租屋需求的民眾可到「國家住都中心」官方網站或是國家住都中心委託的租賃服務工會及業者洽詢。
新婚育兒家庭有修繕補助 最高可領6000元
另外，包租代管社會住宅第5期計畫已在2025年10月1日啟動，針對育有未成年子女或是新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，今（1）日起修繕補助最高可領6000元。
資料來源：內政部、300億元租金補貼、國家住都中心
