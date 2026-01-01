我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本鄉奏多在元旦宣布結婚，完整聲明公開。（圖／X@本郷奏多 スタッフ（公式） @k_hongo_staff）

元旦夫妻誕生！本鄉奏多已結婚

本鄉奏多是誰？童星出身、知名演員

日本演員本鄉奏多以《真人版 網球王子》、《NANA2》、《進擊的巨人》等作品深植人心，在2026年元旦拋出人生喜訊，親自宣布已完成結婚登記，他直接跳過「元旦情侶」正式升級為「元旦夫妻」，新年第一天就幸福到位，讓粉絲直呼元旦結婚真的很會選日子。本鄉奏多元但透過正式聲明證實，已於近日完成入籍手續，對象為一般人，希望外界能低調、溫柔守護這段婚姻，他也承諾未來會帶著感謝的心，繼續認真面對每一份工作，請大家多多指教。一直以來支持我的各位以及平時多有照顧的相關人士們這是我的私事，但在此向大家報告，我已於近日完成入籍（結婚）另外，對方是一般人士希望大家能夠低調溫柔地守護我們，將不勝感激我會始終懷抱對各位的感謝之情持續認真面對每一份工作並努力讓自己更加精進今後也請多多指教懇請大家繼續支持本鄉奏多現年35歲的本鄉奏多，1990年11月15日出生於日本宮城縣仙台市，隸屬於Stardust Promotion。他從幼稚園時期就以童星模特兒身分活動，2002年透過電影《Returner》正式以演員身分出道，14歲時主演電影《HINOKIO》嶄露頭角，同年在電視劇《牽絆的愛》中飾演冷靜沉穩的角色引發關注。演藝生涯中，本鄉奏多橫跨電視、電影與配音領域，近年也參與NHK大河劇《麒麟來了》、《致光之君》，電影方面則有《真人版 網球王子》、《GANTZ》系列、《進擊的巨人》、《王者天下》等知名作品，電視劇代表作包含《她的秘密花園》、《生徒諸君!》、《正義的夥伴》，戲路相當多元。特別的是，本鄉奏多在出演漫畫或動畫改編作品時，一直以「站在原作粉絲的視角」為最高原則，不只珍惜角色最有魅力的設定，若原本是動畫作品，還會細心研究聲優的台詞節奏，自認是對原作尊重度極高的演員。