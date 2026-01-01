我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie當年被爆出跟EXO成員KAI交往，讓不少粉絲都十分震驚。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane）

2013年｜Rain×金泰希：元旦情侶傳說的起點

▲金泰希（右）與Rain（左）是當年元旦情侶的開端。（圖／翻攝Coupang廣告）

2021年｜玄彬×孫藝真：驚掉眾人下巴的現實童話

▲孫藝真（中）與老公玄彬（右）的戀情曝光，不僅震撼韓國，整個亞洲娛樂圈都嚇歪。（圖／kbs.co.kr）

2019年｜KAI×Jennie：粉圈衝擊下的極短篇章

▲Kai（如圖）曾與Jennie當過D社元旦情侶，但認愛不到1個月就見光死。（圖／翻攝自Kai IG@zkdlin）

2014年｜李昇基×潤娥：從理想型到現實戀情

▲李昇基（如圖）曾甜蜜認愛少女時代成員潤娥。（圖／李昇基粉絲團IG）

2015年｜李政宰×林世玲：多年緋聞終於被證實

▲李政宰（左）與豪門女友林世玲（右），曾一同出席過艾美獎。（圖／美聯社／達志影像）

2016年｜金俊秀×哈妮：在高壓中誕生的短暫陪伴

▲哈妮（如圖）曾在壓力最大時遇上金俊秀，2人交往一同度過難關。。（圖／資料照）

2018年｜G-DRAGON×李周妍：不承認也不否認的曖昧代表

▲GD（如圖）曾與李周妍、Jennie等人交往。（圖／IG@fanplusonedotcom）

2023年｜李鐘碩×IU：感言成為伏筆的元旦情侶

▲IU（如圖）在2023年認愛男友李鐘碩。（圖／記者陳雅蘭攝）

今（1）日正式迎接2026年，對韓娛圈粉絲而言，這不只是跨年倒數，更是每年固定上演的「高度警戒期」，因為只要元旦一到，韓國最具影響力的娛樂媒體《DISPATCH》（俗稱D社）是否拋出「元旦情侶」，總會瞬間成為全網焦點。《NOWNEWS今日新聞》也盤點歷年最具代表性的D社元旦情侶，其中金泰希與Rain、孫藝真與玄彬，以及KAI和Jennie的戀情，更是驚掉眾人下巴。2013年D社首度以「元旦情侶」形式揭露戀情，主角正是天王Rain與國民女神金泰希，2人於2011年因拍攝廣告結識，當時並未傳出緋聞，直到2012年Rain準備入伍前主動聯繫女方，才讓關係逐漸升溫。D社在報導中詳實呈現2人低調約會的畫面，也讓外界首次意識到「原來元旦真的會有情侶」，這段戀情曝光後，不僅震撼演藝圈，更為日後每年的元旦爆料立下標準模板，最終2人在2017年步入婚姻，婚後育有2名女兒，至今仍被視為「元旦情侶」中最具代表性的幸福範本。2021年，D社揭露的元旦情侶堪稱史詩級組合，玄彬與孫藝真在合作電影《極智對決》後多次被傳交往，卻始終否認；之後再度攜手出演《愛的迫降》，戲裡戲外都火花十足，直到D社拍到2人已交往8個月的證據，戀情才正式被證實，隨後2人認愛、結婚並迎來兒子，被粉絲譽為「從緋聞一路走到人生終章」的代表性情侶。而玄彬與孫藝真也在2025年分別拿下青龍影帝和青龍影后，也為2人的愛情寫下美好的一筆，玄彬更是在上節目時，提到自己頒獎典禮時聽到老婆拿下青龍影后當下，比自己拿下青龍影帝的時刻還開心。2019年元旦，D社公布EXO成員KAI與BLACKPINK成員Jennie的戀情，消息一出立刻在粉絲圈投下震撼彈，2人被拍到深夜在公園約會，引發雙方粉絲激烈討論，甚至出現對立情緒，面對巨大關注與壓力，這段戀情最終在曝光不到一個月後宣告結束，也被視為偶像產業中，私生活與粉圈文化衝突的經典案例。2014年的元旦情侶由李昇基與少女時代成員潤娥組成，這段戀情之所以格外受到矚目，關鍵在於李昇基早在交往前，就多次在節目中公開表示潤娥是自己的理想型，甚至曾直言「非常喜歡她」。因此當D社拍到李昇基與潤娥深夜約會的畫面曝光後，不少粉絲反而抱持祝福態度，認為是「夢想成真」的代表案例，然而這段備受期待的戀情最終仍在交往約1年9個月後畫下句點，分手後李昇基於2023年與李多寅結婚，也讓這段元旦戀情成為粉絲心中帶點遺憾的美好回憶。2015年，D社將鏡頭對準影帝李政宰與企業家林世玲，其實2人的緋聞早在2008年就曾被媒體點名，但雙方多年來始終以「好友」相稱，對外界猜測保持低調態度，直到2015年元旦，戀情才正式浮上檯面。D社拍到2人確切約會畫面後，不同於偶像戀情的粉圈震盪，這段關係更被外界視為成熟穩定的象徵，也顯示D社元旦情侶不只鎖定娛樂圈年輕世代，而是涵蓋整個韓娛產業的話題人物。2016年元旦，D社揭露金俊秀與EXID成員哈妮已低調交往半年，當時哈妮正因一支飯拍影片爆紅，人氣暴漲的同時也承受巨大壓力；相較之下，出道多年的俊秀成為她重要的依靠與支柱。D社的報導讓外界首次窺見兩人在忙碌行程中相互扶持的一面，然而戀情曝光後的關注與輿論，最終仍讓這段關係在8個月後劃下句點，多年後回看，這段戀情也常被形容為「在最艱難時期短暫卻真實的陪伴」。2018年的元旦情侶，則是話題與爭議並存的一組，BIGBANG隊長G-DRAGON與AfterSchool成員李周妍多次被傳緋聞，除了社群「手滑」合照外，還被D社拍到同遊濟州島4天3夜，甚至進出彼此住處。面對外界追問，GD所屬的YG娛樂僅以「無法確認藝人私生活」回應，不承認也不否認的態度，反而讓討論持續延燒。這組元旦情侶也成為D社歷史中，最具曖昧空間的一例。2023年的元旦情侶則提前於12月31日曝光，李鐘碩在MBC演技大賞上的一段深情感言，被外界解讀為「另類告白」，卻未獲經紀公司證實，沒想到隔天D社直接揭露他與IU於聖誕節共赴日本名古屋高級度假村，度過3天2夜假期的細節，戀情瞬間坐實，雙方經紀公司隨後認愛，這段從多年好友昇華為戀人的關係，也成為近年最受祝福的元旦情侶之一。