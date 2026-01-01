迎接2026年的到來，今（1）日元旦受到冷空氣影響，各地雲層較多，不少民眾想追曙光卻撲空，不過對於海拔3858公尺，位於玉山北峰的氣象站來說，2026第一道曙光美麗又迷人，搭配全台最高的元旦升旗，宛如進入電影場景，前中央氣象局長鄭明典也讚嘆「這是勇者的升旗典禮。」
中央氣象署分享2026年玉山的曙光照片，畫面中除了曙光染紅天際線外，還可以看見玉山主峰的殘雪，上午太陽正是露臉後，台灣國旗在台灣最高峰飄揚，搭配一整片雲海的畫面也令人驚艷。
氣象署表示，玉山今天上午氣溫都在0度左右，上午8點時曾測的-1.8度的最低溫，不過由於濕度僅30％至40％，因此暫時還沒有觀測到降雪；不過氣象署提及，由於強烈大路冷氣團南下，明（2）日北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率。
天氣方面，氣象署提醒，冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區要注意局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地多雲。
