交通建設： 捷運路網持續擴張，市民期待已久的「信義線東延段」確定將在今年第一季正式通車。



教育福利： 備受好評的「生生喝鮮奶計畫」將持續推動，受惠對象更將向下延伸並擴大至國中生。



運動設施： 推動「運動中心2.0計畫」，主打一區一特色的第二運動中心將陸續完工，提供市民更多元的運動選擇。





▲蔣萬安市長表示「生生喝鮮奶計畫」將推廣至國中生。（圖／大漢公關提供）

▲臺北市市長蔣萬安提到，AI霸主輝達（NVIDIA）即將正式簽約進駐台北市，誓言將台北打造為未來全球科技發展的核心引擎。（圖／大漢公關提供）

為了迎接民國115年（2026年）的到來，臺北市政府於今（1）日清晨在市府前廣場舉辦盛大的元旦升旗暨路跑活動。現場聚集了3000名熱情市民，在市長蔣萬安的鳴槍聲中，以健康的步伐邁向嶄新的一年。蔣萬安除了一同參與路跑，更在致詞時釋出多項重磅施政利多，其中最引人注目的，莫過於證實全球AI霸主輝達（NVIDIA）即將正式簽約進駐台北市，誓言將台北打造為未來全球科技發展的核心引擎。蔣萬安在致詞時以馬拉松比喻市政建設，強調「不求起步衝刺最快，但求步伐穩健、堅持到底」。他隨即宣布新年度的多項有感政策：今年的元旦活動以「迎新年第一跑」為核心，早在去年11月開放報名時，3000個名額便瞬間秒殺。升旗典禮特別邀請曾獲威廉波特世界冠軍的東園國小少棒隊領唱國歌，展現熱血傳承；成功高中儀隊則帶來精湛的操槍表演，迎接馬年的到來。隨後的3公里路跑路線規劃親民，從市府出發沿仁愛路至敦化南路折返。完賽跑者不僅能獲得松山慈祐宮贊助的大浴巾、獎牌等好禮，現場還有深受小朋友喜愛的YoYo家族帶動跳，氣氛溫馨熱鬧。活動現場也結合了公益與永續概念，設有創意市集與庇護工場攤位。配合鮮奶政策，市府在現場設置專屬攤位，凡設籍或就讀台北市的2至12歲兒童，皆可憑數位學生證或兒童優惠卡免費兌換牛奶。蔣萬安也親自走訪攤位與學童互動，鼓勵孩子們從小培養運動與攝取營養的好習慣，讓健康成為台北市民的共同語言。