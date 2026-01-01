我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（1）日上午發表元旦談話，並受訪表示，在野黨不把時間拿來審總預算，明知道沒有三分之二多數的席次還提案彈劾總統，是浪費時間。對此，民眾黨主席黃國昌則反嗆，浪費台灣社會一整年的大罷免，最後搞到32比0是哪個政黨？「賴清德要不要跟台灣人民道歉？」黃國昌今日上午參加在板橋藝文特區舉辦的新北市元旦升旗活動，會前受訪表示，針對賴清德批彈劾總統浪費時間，黃國昌回應說，賴清德可能忘記民主前輩蘇貞昌說，「當總統毀憲亂政，國會該做的就是發動彈劾程序」。他反問，怎麼蘇貞昌2013年講的話，現在賴清德全部忘得乾乾淨淨，當初民進黨在蘇貞昌的帶領下，甚至連二分之一的席次都不到，賴清德連中華民國憲法的基本精神都忘了。黃國昌批評，賴清德要談浪費時間，就請好好回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32比0請問是哪個政黨？連民進黨團總召柯建銘都說大罷免從頭到尾在背後指揮的人是賴清德，賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？針對出寫真集遭網友質疑，黃國昌則說，民進黨側翼的酸言酸語根本不用放在心上，比較重要是大家多運動、保持身體健康、精神好，這才是最重要的。