我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍日前進行圍台軍演，在台灣24浬線周邊展開實彈射擊，綠營喊話藍白，盡速通過1.25兆國防預算，不過立法院30日程序委員會，在藍白立委人數優勢下，再度將國防預算與總預算封殺，無法付委審查。前總統陳水扁今（1）日回顧，當年國親擋預算，讓他想買潛艦也買不到，最後只能國造。陳水扁指出，早在國民黨執政時期，時任總統李登輝有意購買柴電潛艦，但當時的美國總統柯林頓政府並未同意出售，2000年民進黨執政、由他擔任總統期間，美國政權轉為共和黨的布希政府，態度則出現轉變，願意出售潛艦。不過，當時國內卻因國民黨主席馬英九與親民黨主席宋楚瑜聯手反對，杯葛包含潛艦在內的三大軍購案，導致相關計畫受阻。陳水扁也提到，接著2008年馬英九出任總統後，再度有意購買柴電潛艦，但美國又換民主黨的歐巴馬執政，出售意願又趨於保守，使得軍購再度陷入困境。正因如此，後續在2016年蔡英文執政時期，才轉而推動「潛艦國造」政策，試圖突破長期受制於外購的不確定性。陳水扁進一步引述美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣2009年卸任時的說法，指出楊甦棣曾在記者會上透露，國、親兩黨的國會領袖當時私下向他表示，並非真正反對軍購，而是「政治就是這樣玩的」。陳水扁最後以此為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，強調軍購決策若一再延宕，可能錯失時機，「今天不買，明天買不到」。