2026年元旦迎接入冬首波強烈大陸冷氣團，天氣風險公司分析師薛皓天表示，今（1）日白天高溫北部僅17度，夜間低溫下探10至12度；周五至周六（1月2日至1月3日）最冷，西半部平地10度以下、山區5度以下，下波冷空氣預估下周一（1月5日）抵達，不排除達寒流等級。
元旦強烈冷氣團南下 全台越晚越冷
薛皓天指出，2026年元旦迎接入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，苗栗以北、宜花陰時多雲有短暫陣雨，降雨集中在北海岸、東北角，局部仍有達大雨以上等級，台中以南及台東大致為晴到多雲。
元旦氣溫方面，白天北部逐步下降，苗栗以北、宜蘭高溫17度，中部、花蓮20至22度，南部、台東23至26度，入夜全台氣溫偏低，各地低溫13至15度，空曠處、近山區10至12度，今晚一直到至周日清晨，低溫情形都會較明顯。
周五至周六最冷！低溫跌破5度以下
薛皓天說明，明天苗栗以北、東部多雲到陰，台中以南晴到多雲。氣溫會再下滑，苗栗以北、宜蘭白天剩下13度，中南部、花蓮15至19度，南部、台東20至22度，入夜後更冷，北部、宜蘭低溫10至12度左右低溫，西半部平地將有10度以下低溫，各地海拔地勢較高處則有5度以下氣溫。
周六強烈大陸冷氣團持續影響，不過水氣減少，僅剩北海岸、宜蘭局部降雨；白天氣溫略微回升，中北部、宜蘭高溫16度，中部以南20至23度，花東18至20度，周六晚上冷氣團開始減弱，但深夜至清晨各地仍有明顯低溫，中北部、宜蘭11至13度、花東13至15度、西半部地區10至13度。
周日短暫回暖 下周恐有寒流襲台
薛皓天提及，周日各地大致晴到多雲，白天高溫都能上看20度，南部可達25度，入夜低溫13至16度。下周一新的冷空氣南下，迎風面北部、東半部雨勢再起，中部以南維持晴到多雲，中北部、東部全天氣溫將再降至20度以下。
下周二（1月6日）冷空氣強度明顯增強，上半天北部及東半部仍有短暫陣雨，下半天起受乾冷空氣影響，降雨趨緩，大致為多雲時陰天氣，若輻射冷卻明顯，預估這波冷空氣強度有機會達「寒流」等級，可能持續影響至下周四（1月8日）。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
