2026年元旦Google第一個首頁延續了昨跨年夜的風格，今天雖然一樣是走金色風格，但揮別了熱鬧的派對元素，2026年的第一天改走溫馨、手作質感的 3D 風格，結合了咖啡、健身、飲食與生活規劃等元素，邀請使用者一同翻開新的一年。同時，直接點擊Google元旦首頁能一鍵查全台慶祝活動，以及了解其他國家新年儀式。
元旦Google 首頁的Doodle塗鴉揮別昨晚派對彩帶的派對風格，改以「生活儀式感」為主題。背景的「Google」字樣選用了充滿節慶氣息的金屬亮片質感，閃爍著燦爛的金黃光澤，象徵2026年將會是輝煌且充滿希望的一年。這次的首頁設計由多款動畫交替呈現，每個元素都隱含對2026年的祝福。
2026記事本與愛心咖啡畫面中央出現一本大紅色的手帳，封面印著金色的「2026」，旁邊則是一杯帶有愛心拉花的暖心咖啡。提醒大家在元旦這天可以開始規劃2026年。還有生活感十足的粉紅毛線編織、藍色啞鈴搭配鮮黃色跳繩以及健康飲食，提醒民眾在新的一年也要追求更好的生活。
元旦升旗典禮傳統從中美斷交隔年開始
同時點進去首頁的塗鴉就可以看到全台各地關於元旦的新聞，同時其他國家慶祝元旦的新年活動。台灣元旦會舉辦升旗典禮，今年總統府、台中、高雄等都有舉辦。事實上，台灣元旦升旗典禮是從1979年12月16日，台美斷交1週年，民眾自發性到總統府參加升旗典禮，半個月後，也就是1980年元旦，總統府便正式舉辦第一次大型元旦升旗典禮，並延續至今。
資料來源：Google
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026記事本與愛心咖啡畫面中央出現一本大紅色的手帳，封面印著金色的「2026」，旁邊則是一杯帶有愛心拉花的暖心咖啡。提醒大家在元旦這天可以開始規劃2026年。還有生活感十足的粉紅毛線編織、藍色啞鈴搭配鮮黃色跳繩以及健康飲食，提醒民眾在新的一年也要追求更好的生活。
元旦升旗典禮傳統從中美斷交隔年開始
同時點進去首頁的塗鴉就可以看到全台各地關於元旦的新聞，同時其他國家慶祝元旦的新年活動。台灣元旦會舉辦升旗典禮，今年總統府、台中、高雄等都有舉辦。事實上，台灣元旦升旗典禮是從1979年12月16日，台美斷交1週年，民眾自發性到總統府參加升旗典禮，半個月後，也就是1980年元旦，總統府便正式舉辦第一次大型元旦升旗典禮，並延續至今。