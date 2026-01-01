我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長澤雅美透過親筆信宣布人生大事。（圖／翻攝自長澤雅美X）

2026年元旦日本演藝圈迎來一則震撼喜訊，38歲的日本知名女演員長澤雅美，透過所屬經紀公司正式對外宣布已完成與導演男友福永壯志的結婚登記，消息一出立刻引發各界關注，這也是她出道多年來，首度公開步入婚姻的消息，不少粉絲在新年第一天就收到「人生大事級」的祝福新聞。根據官方說明，長澤雅美的結婚對象為43歲的電影導演福永壯志，雙方過往極少公開談及私生活，感情發展相當低調，此次直接宣布婚訊，也讓外界相當意外，日媒分析2人因電影創作結緣、理念相近，長時間在工作與生活中培養出深厚默契，最終選擇攜手共度未來。長澤雅美所屬的經紀公司透過官網發布聲明，感謝長期支持她的粉絲與業界夥伴，同時說明此次為私人人生規劃，對於突如其來的公布深感抱歉，也誠懇希望外界能以溫暖的心情看待。聲明中特別強調，未來工作行程仍將持續進行，並未因婚姻而改變演藝方向。在公開的書面內容中，長澤雅美也親自向外界報告喜訊，她表示未來將與伴侶彼此扶持，珍惜平凡日常，一步一腳印地走好接下來的人生旅程，文字風格一如她過往給人的形象，內斂、不張揚，卻能感受到對未來生活的慎重與真誠，也展現成熟階段對婚姻的理解。長澤雅美多年來以穩定演技與清新氣質深植人心，從青春代表一路走到實力派演員，始終維持高度好感度，此次選在元旦公開婚訊，被視為象徵全新開始，也讓不少粉絲留言表示「像是陪她一起長大」。雖然是私人的事情，冒昧打擾大家，但在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成登記結婚。今後會在彼此扶持中，珍惜每天的生活，一步一步、踏實的走過接下來的人生。我們仍然是不夠成熟的兩個人，但若能繼續得到大家溫暖的守護與關照，將不勝感激。長澤雅美