我是廣告 請繼續往下閱讀

12月至1月因聖誕節、跨年等節慶是手搖飲旺季，而部分大學生已經開始享受史上最長寒假，手搖飲也成為學生短期打工選擇。1111人力銀行發言人黃若薇表示，手搖飲產業的工作型態與餐飲業相似，尤其在人流量大的地點，現場節奏緊湊，加上還要第一線面對客戶，容易累積體力跟心理雙重壓力，提醒從業人員，不要把客戶的話往心裡去。黃若薇表示，手搖飲打工，特別是在學校附近的門市特別受學生歡迎，主要與地點便利、排班彈性高、上手速度快有關，但手搖飲產業的工作型態與餐飲業相似，尤其在人流量大的地點，現場節奏緊湊，有時候連吃飯、上廁所的時間都很難擠出。雖然雇主多半會盡量安排休息，但在實際營運上仍難以完全避免。再者，黃若薇說手搖飲工作是第一線面對客戶，只要遇上排隊時間太久、配料加太多或太少，甚至只是個人口味不同，都可能成為客人產生情緒、抱怨的原因；長期下來，容易累積體力與心理的雙重壓力。不論是二度就業族群，或是剛踏入職場、打工的新鮮人，盡量不要把顧客的話放得太重，否則心理負擔會非常大。不只學生打工，新鮮人畢業到求職的過度期也很常選擇手搖飲工作。黃若薇指出，根據觀察，只要飲料店的薪資與福利給足，不少新鮮人仍會留下繼續在手搖店服務，例如在百貨門市的飲料店，平均月薪高達7萬元以上，員工流動率低，一待就是多年。她說，上班本來就會辛苦，心理壓力及身體勞累、薪資委屈，至少只能選一個承受，勞工會依自身狀況衡量選擇。另外，大學生長期來看仍偏好「接案型工作」，例如家教、剪接或美術設計案件，因自主性與報酬彈性較高，仍是大學生短期打工首選。根據經濟部資料，飲料店營業額除疫情衝擊外，普遍正成長，加上近年業者積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，帶動113年營業額突破1,300億元，年增3.5%，114年1至10月續增7.2%，全年營業額可望續創歷史新猷。但是飲料店有明顯的淡旺季，兩波高峰分別為12月至隔年1月有聖誕節跨年等節慶，以及每年7、8月暑假旅遊旺季、天氣炎熱，民眾對冰飲品的需求擴增。另，根據財政部營利事業家數統計，近5年飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年成長4.1%，去年9月底飲料店數共2萬8,788家，其中手搖飲店計1萬6,113家，占56%最多；按縣市別觀察，高雄市、臺南市、臺中市、臺北市家數占比皆逾1成較多。