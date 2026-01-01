強烈大陸冷氣團南下影響台灣，今（1）日元旦各地越晚越冷，中央氣象署發布「低溫特報」表示，今天下午至明（2）日晚上，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：01日下午至02日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
氣象署預報員劉沛滕指出，入冬首波強烈大陸冷氣團今天南下，預估一路影響到周六，周日氣溫略回升，這波冷氣團最冷時間點是明晚到週六清晨，各地將出現10度到12度低溫，中部以北有局部8度到10度低溫。
明天溫度下降，加上水氣配合下，劉沛滕也提及，周五北部、東北部1500到2000公尺以上高山，以及中部、東部3000公尺以上高山，有局部降雪機率；周五到周日山區路面易結冰，登山要注意。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：01日下午至02日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣
🟡黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
明天溫度下降，加上水氣配合下，劉沛滕也提及，周五北部、東北部1500到2000公尺以上高山，以及中部、東部3000公尺以上高山，有局部降雪機率；周五到周日山區路面易結冰，登山要注意。
資料來源：中央氣象署