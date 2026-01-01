我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北屯區昨傍晚發生死亡車禍，梁姓男子駕駛大貨車右轉時疑未注意，碰撞右側騎機車載2名孫子的蔣姓機車女騎士，蔣婦慘遭捲入車底輾過身亡，車上8歲、4歲孫子目睹意外，所幸僅腿部擦傷，酒測值為0，警方已調閱路口監視器、報請檢方相驗釐清肇責及死因。台中第五分局昨12月31日下午5點多獲報，北屯區廍子路、軍福十三路有車禍，到場發現1輛大貨車和機車擦撞，機車騎士遭捲入車底輾過身亡。據了解，蔣婦當時騎乘機車沿軍福十三路行駛，停等紅燈後準備起步時，與23歲梁姓男子駕駛、正欲右轉的大貨車發生擦撞。強大撞擊力道造成蔣婦摔落後被捲入車底，傷勢嚴重，經緊急送醫搶救仍宣告不治。警方查，64歲蔣婦當時騎機車載8歲孫子、5歲孫女，行經路口正要起步，但一旁開大貨車的23歲梁男準備右轉時疑似未注意，當場碰撞機車後再輾過蔣，釀其傷重不治，而2名幼童也目睹車禍，均腳部擦傷意識清楚。警方表示，梁男經呼氣酒測值為0，同時調閱露口監視器，初步確認雙方當時皆在停等紅燈後起步，至於是否涉及視線死角、轉彎未注意車況等因素，將報請檢方相驗釐清肇責及死因，事故鑑定單位進一步分析釐清。