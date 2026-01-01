我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳大天（圖左）2024年在國家戲劇院後台，向交往4年的女友劉樸（圖右）求婚。（圖／伊林娛樂提供）

▲陳大天與劉樸登記結婚，當天除了親友到場祝賀，媒人阿KEN（後排左二）也擔任證婚人。（圖／伊林娛樂提供）

藝人陳大天去年因捲入閃兵風波失業，與女友劉樸原本預計8月登記結婚，外界猜測兩人的婚事可能暫時喊卡。今（1）日元旦當天，小倆口傳來喜訊，正式登記結婚。劉樸曬出鑽戒開心說，從今以後她多了一個「陳太太」的新身分，兩人選在陳大天求婚滿一周年2025年12月29日，至戶政事務所完成登記。而劉樸也表示走進戶政事務所時，整個流程沒有太大的真實感，但認定與大天一生相伴，相當甜蜜。登記結婚當天，除了家人到場見證，媒人阿Ken也受邀擔任結婚證人。另外，陳大天、劉樸成為正式夫妻，除了雙方至親好友到場祝賀，媒人阿Ken也受邀擔任結婚證人。這段姻緣始於6年前，阿KEN邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉璞上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒，劉樸最後答應見面，3個月後兩人即交往。另外，劉樸的媽媽、陳大天的爸爸到場見證幸福時刻，劉樸表示走進戶政事務所時，整個流程沒有太大的真實感，但認定與大天一生相伴，卻是經過6年磨合的結果，日常生活的相處上，彼此可以很自在舒服，「我們陪伴對方經歷很多事，現在懂得要先把自己照顧好，再去愛對方」。陳大天2024年在國家戲劇院後台，向交往4年的女友劉樸求婚，鍾欣凌、曾國城、唐從聖、Lulu、徐凱希等人見證幸福。兩人原本預計在去年8月登記結婚，不過陳大天卻爆出閃兵風波，當時劉樸則表示，早已安排飛去加拿大短期遊學一個月，因此婚事也暫時延後。