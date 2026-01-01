我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣中埔鄉去年發生一起震驚社會的鄰里槍擊案！一名77歲余姓老翁因鄰居常於夜間發出聲響噪音，使他們一家數月來無法安睡。余男為徹底解決此事、竟於2024年8月19日下午，在住處後方防火巷持1把裝有鋼珠霰彈的長槍、對在鄰宅廚房洗東西的殷姓女子開槍，致殷女身中多處鋼珠彈傷、傷重不治。一審依殺人等罪合併判余男14年6月徒刑；昨（31）日高等法院台南分院宣判仍維持一審刑度，此案還可上訴。回顧案發經過，這起悲劇發生於2024年8月19日下午3時許，余姓老翁因不滿殷姓女鄰居長期製造噪音，導致全家人身心俱疲，雙方積怨已久。雖然鄰居已刊登賣屋廣告、打算搬走，但當天余翁情緒失控，手持一把20多年前友人贈送的散彈槍，直接闖入殷女住處。余男在其住處後方防火巷、拿出裝有霰彈鋼珠的長槍朝鄰居住宅內、站在廚房清洗物品的殷姓女子開槍，打中殷女右上胸，造成殷女身受霰彈槍傷、有多處彈丸射入孔、多處肋骨骨折與大出血，使得殷女呼吸衰竭傷重不治。案發後，余男打電話向警方報案自首，警方到場查扣長槍、霰彈等物證；檢警相驗死者遺體、發現死者體內多達有14顆鋼珠。雖然余男辯稱開槍只是要嚇嚇殷女而已、他是朝地面開槍，不是對人開。但檢警與法醫解剖死者遺體傷勢位置，足認子彈是從高於死者的上胸位置朝下打進死者體內，駁斥余男說是朝地面射擊的說法，余確有殺人的直接故意。余翁經檢方訊問後，聲押獲准。嘉義地方法院審理後，依殺人等罪合併判處余翁14年6月徒刑。案經上訴，高等法院台南分院審理認為，原審認事用法無違誤，量刑亦屬妥適，因此駁回上訴，維持14年半刑度。全案可上訴。