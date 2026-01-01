我是廣告 請繼續往下閱讀

為守護市民深夜安寧，台中市政府環保局宣布今年將再編列預算，增購 10 套固定式及 8 套移動式聲音照相設備。透過「長效監測」與「機動攔查」雙管齊下，精準打擊高噪音改裝車。根據環保局統計，去（114）年度至 11 月底，科技執法已累計告發 3,711 輛次，裁罰金額高達 854 萬 7,600 元，展現市府捍衛居住品質的決心。自 112 年啟動「靜城專案」以來，台中市環保局持續導入多元管制策略。目前全市已布設 50 組智慧型監錄站，並擁有 27 組移動式聲音照相設備。去年透過環警監聯合攔檢 127 場次、科技執法 292 場次，成功攔截大量擾民車輛。環保局指出，雖然根據環境部噪音車檢舉網數據，台中市陳情案件已呈下降趨勢，但噪音問題仍是市民關注焦點。因此，今年度決定進一步擴充執法量能，將固定式設備優先設置於「改裝車聚集區」及「噪音陳情熱點」，落實「還靜於民」的目標。除了加強取締，環保局更針對「源頭管理」提出精進措施。環保局表示，未來研擬針對已更換環境部認證排氣管之車輛加強追蹤。若該類車輛經科技執法或民眾檢舉有噪音超標疑慮，將通知車主限期召回重新檢測，以確保認證排氣管未經二次改裝或功能劣化，杜絕僥倖心態。環保局長吳盛忠強調，噪音防制的目的不在於開罰，而是希望喚起車主的公德心。他呼籲，「愛車的同時，也請愛護鄰里的安寧。」市府將持續擴大科技執法普及率，透過精準打擊高噪音車輛，讓台中成為一個「安靜、好睡、宜居」的幸福城市。