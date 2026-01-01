我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒壘球總會（WBSC）於當地時間2025年12月31日公布年度最終男子棒球世界排名。（圖／翻攝自WBSC官網）

世界棒壘球總會（WBSC）於當地時間2025年12月31日公布年度最終男子棒球世界排名。我國憑藉在「世界12強棒球賽」奪冠獲取的龐大積分補給，以總分5112分高居全球第2名，僅次於霸主日本，並成功拉開與傳統強權美國、南韓的差距。2025年終的世界棒球版圖，正式確立了「日台美三強鼎立」的競爭態勢。根據WBSC最新排名顯示，日本隊以6676分持續蟬聯世界第一。台灣則以5112分穩居第二，相較於第三名美國（4357分）與第四名南韓（4192分），台灣已具備近千分的領先優勢。這項統計涵蓋過去4年間各項國際賽事表現。中華隊除了在12強賽由隊長陳傑憲率領勇奪金盃外，2025年內在基層棒球也有穩定產出，包括U12世界盃獲226分、U15冠軍獲80分、U18世界盃季軍獲418分，以及亞錦賽亞軍獲222分，展現了台灣棒球從青少棒到成棒系統化的堅實戰力。在本次榜單中，前10名變動極小，僅荷蘭以2690分微幅超越古巴，兩隊排名互換，分居第9與第10。進步幅度最顯著的則是秘魯，從原先的47名一口氣上升16位來到全球第31名。值得關注的是，這份年終排名也影響到未來賽事。根據WBSC規定，2025年終排名前12名的隊伍將直接取得2027年世界12強賽的正賽門票。第13名至18名的球隊則須與2支外卡球隊進行資格賽，爭取進入擴大舉辦後的16強預賽席次。台灣隊在2024至2025年間，從不被看好到站上世界之巔，不僅讓全世界看見台灣棒球實力，更透過積分實證了其作為棒球強權的地位。隨著2026年即將到來，台灣棒球將以全球第2的姿態，迎戰包括經典賽（WBC）在內的各項重大挑戰。