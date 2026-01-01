我是廣告 請繼續往下閱讀

合歡山是迎新年曙光熱門景點，人潮擠爆讓武嶺被稱為武嶺市場，不過在元旦這天，卻發生一起恐怖車禍！南投合歡山元旦早上7時多，一名駕駛由霧社往翠峰方向行駛，行經該路段時不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛酒測值為零，相關肇事原因，由警方持續釐清中。有網友在社群發布一起車禍事故，並表示，「武嶺看完日出下山中遇到的驚嚇車禍，第一時間打119告知最近的電箱號碼定位，呼喊傷者確認還有意識可自行脫困等待救援，到警察到場接手並提供行車記錄器。」仁愛分局松岡所所長劉保毅指出，在仁愛鄉台14甲線15.6公里處，發生自小客車衝落山谷事故。本案係陳姓民眾駕駛自小客車由霧社往翠峰方向行駛，行經該路段時不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛酒測值為零，本案相關肇事原因，由警方持續釐清中。警方呼籲，山區道路蜿蜒，假日期間駕駛車輛前往山區，應避免疲勞駕駛，降低交通事故發生風險，以維行車安全。