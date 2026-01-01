昨（31）晚跨年夜全台各地舉辦盛大跨年晚會，數百萬民眾湧入熱區倒數，隨著5G普及與社群平台功能演進，傳統簡訊賀新年已成過去式。根據國內三大電信業者最新統計，跨年夜行動數據傳輸量再創歷史新高，跨年熱區流量暴增16倍，且超過8成都用LINE、FB或是IG等社群平台祝賀新年。
跨年尖峰流量飆12倍、上傳量增10倍
跨年夜人潮聚集，網路使用量暴增，根據台灣大哥大數據顯示，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量較平日增加12倍，此外，在午夜前後約10分鐘的黃金祝福時段，5G流量更較平日成長10倍。遠傳電信則指出，全台21大熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，特別是照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍。中華電信全台行動上網總數據量較平日成長近4倍，而在人潮高度聚集的跨年熱區，尖峰數據量更超過平時近5倍。中華電信強調，即便在極端高負載情境下，仍成功服務超過400萬名5G連網用戶。
跨年晚會熱區麗寶樂園狂飆16倍、蕭敬騰助攻直播
在各地晚會熱點方面，遠傳電信統計發現，成長幅度最驚人的地點為台中麗寶樂園，網路使用量較平日暴增高達16倍。至於台北市府廣場、台中水湳中央公園及高雄夢時代等三大指標熱區，遠傳用戶的網路使用量平均也成長3至6倍。除了現場人潮，線上觀看也是流量推手。台灣大哥大連續3年贊助「台中最強跨年夜」並透過MyVideo同步直播，帶動MyVideo跨年當日進站流量較平日增加二成，直播上網流量更較平日增加8倍，收視高峰落在金曲歌王蕭敬騰演唱《阿飛的小蝴蝶》時刻。
不傳簡訊了！逾8成用LINE、IG祝新年快樂
隨著通訊軟體發達，傳統簡訊拜年已成過去式。台灣大指出，在跨年倒數前後10分鐘的黃金祝福時段，超過八成用戶是透過LINE、Facebook、Instagram社群軟體祝賀新年快樂，或直接開啟直播一起倒數。
資料來源：遠傳電信、中華電信、台灣大哥大
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨年夜人潮聚集，網路使用量暴增，根據台灣大哥大數據顯示，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量較平日增加12倍，此外，在午夜前後約10分鐘的黃金祝福時段，5G流量更較平日成長10倍。遠傳電信則指出，全台21大熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，特別是照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍。中華電信全台行動上網總數據量較平日成長近4倍，而在人潮高度聚集的跨年熱區，尖峰數據量更超過平時近5倍。中華電信強調，即便在極端高負載情境下，仍成功服務超過400萬名5G連網用戶。
跨年晚會熱區麗寶樂園狂飆16倍、蕭敬騰助攻直播
在各地晚會熱點方面，遠傳電信統計發現，成長幅度最驚人的地點為台中麗寶樂園，網路使用量較平日暴增高達16倍。至於台北市府廣場、台中水湳中央公園及高雄夢時代等三大指標熱區，遠傳用戶的網路使用量平均也成長3至6倍。除了現場人潮，線上觀看也是流量推手。台灣大哥大連續3年贊助「台中最強跨年夜」並透過MyVideo同步直播，帶動MyVideo跨年當日進站流量較平日增加二成，直播上網流量更較平日增加8倍，收視高峰落在金曲歌王蕭敬騰演唱《阿飛的小蝴蝶》時刻。
隨著通訊軟體發達，傳統簡訊拜年已成過去式。台灣大指出，在跨年倒數前後10分鐘的黃金祝福時段，超過八成用戶是透過LINE、Facebook、Instagram社群軟體祝賀新年快樂，或直接開啟直播一起倒數。
資料來源：遠傳電信、中華電信、台灣大哥大