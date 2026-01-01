我是廣告 請繼續往下閱讀

長達7小時的「2026台南好Young」跨年晚會在超過30萬人次的依依不捨中，圓滿落幕。市長黃偉哲感性的表示過去一年有市政成果豐收的時刻，但也歷經地震、風災等復原的許多辛苦階段，他祝福大家馬年一馬當先、馬上幸福、馬上有錢賺。他也強調，今（115）年將是他任內最後一年，會全力以赴把活動辦得更好，也持續提升城市治理，讓市民朋友都能為台南感到驕傲。而為了迅速恢復市容，主辦單位及招募的工讀生、攤商清潔人力及環保局通力合作，動員近90名清潔人力，1日凌晨2點左右，完成主場地清潔復原，總共清運7噸垃圾，並資源回收約650公斤，美食攤商區並於凌晨約4點完成場地清潔復原。叫好又叫座的「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，領先全台，3場大型演唱會共邀請8組日、韓藝人/團體，其中韓國新生代男團ALL(H)OURS，除首次將海外跨年獻給台南外，勁歌熱舞立刻圈粉許多民眾，並許願明年要再帶更好的作品來台南，並與市府團隊一起在台上倒數計時，迎接金馬年的到來，成為晚會焦點之一。除此之外，主持人凱希笑著提到，前一場耶誕演唱會主持人之一的啦啦隊女神籃籃曾說過如果演唱會請到伍佰大哥表演，她願意免費主持，一向努力財政紀律、改善台南財政體質的黃偉哲立馬化身為台南伍佰，流利的獻唱一首愛情限時批，頓時成為晚會中段驚喜的亮點之一。15組藝人長達7小時馬拉松接力的台南好young跨年演唱會，在擔綱跨年後嘉賓理想混蛋40分鐘的精采演出下，圓滿於約凌晨12點40分左右結束，並創下約30萬人次的參與紀錄，大家說明年還要跟黃偉哲列藝人許願清單，並相約明年活動見！因活動結束後適逢元旦國定假日，除迎接外縣市遊客外，活動場地周邊還舉辦升旗典禮，因此主辦單位一點都不敢馬虎，相關單位依分工，迅速且有效率的作好善後工作。市警局指出，出動318名值勤員警及44名協勤民力，維護活動安全及指揮疏導車流，並於凌晨約1點15分完成場地周邊主要道路疏散；另，在交通接駁方面，交通局統計表示，31號跨年夜接駁車接駁順利，最後一班車於1日凌晨2點發車，活動期間總共出動52班車、接駁疏運1060人。黃偉哲表示，「台南好young」能持續邀請國際知名卡司、打造全台指標性的跨年舞台，並非一人之力，而是市府團隊、議會、企業贊助與市民共同支持的成果。近年來多位韓、日知名藝人陸續登上台南跨年舞台，讓國際明星親身感受到台南的美好與人情味，也因此樂於來台南擔任表演嘉賓。