迎接嶄新的一年，「2026元旦健走」今（1）日清晨於花博公園圓山廣場盛大登場。這項由臺北市政府體育局與希望基金會連續第23年攜手舉辦的健康盛事，今年以「盛情藍鵲萬步就行」為主題，吸引超過5000名民眾攜家帶眷參與，在冬日晨光中共同實踐「日行萬步」健康承諾。而今年有參加世界壯年運動會（世壯運）的105歲的林友茂先生，也到場參加。臺北市副市長林奕華致詞時表示，元旦健走活動已連續13年選在花博公園圓山廣場舉行，每年看到大批市民熱情響應，顯示規律運動已成為臺北人的生活共識。林奕華特別介紹現場最年長的參與者——105歲的林友茂先生，他至今仍活躍於羽球運動，今年更將挑戰世壯運，其終身運動的精神成為全場最佳典範。今年活動主題選定臺北市市鳥「臺灣藍鵲」，強調其團結與靈性形象。主辦單位特別安排國策顧問簡文仁老師帶領獨創的「國民操」為民眾熱身，隨後由林奕華、活動發起人紀政、全民運動署署長房瑞文及國健署署長沈靜芬等人共同鳴槍開走。除了推廣運動，今年更增添溫暖的「共融」色彩。現場志工團隊由一群自閉症、過動症等隱性障礙（Hidden Disabilities）的孩子組成，負責保育宣導與公益義賣，透過實際參與社會服務展現自信，成為新年第一天最溫暖的人文風景。健走隊伍自花博圓山廣場出發，途經臺北市立美術館、林安泰古厝，沿基隆河左岸前行，全程約7公里，民眾在步行中將臺北水岸風光盡收眼底。希望基金會董事長紀政感性表示，感謝中華電信、中華郵政及台灣中油等企業長期支持，讓這項「日行萬步」的傳統能不間斷延續23年。活動在民眾齊聲高喊「有健康才是寶」的歡笑聲中圓滿落幕，眾人相約明年元旦再度相聚，以行動持續為健康充電。