中共封鎖台灣軍演，海洋委員會主委管碧玲在臉書霸氣嗆，中國軍演遂行霸道，「你宣稱要域封控，我維護自由航行，事實證明，船舶就航行在你的身邊！中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！」不過管卻被爆料，台海緊張之際，管碧玲與大票海巡官員31日中午跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食。管碧玲今（1）日對此致歉。《CTWANT》報導，正在海巡緊張之際，包含管碧玲、海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的另一名海委會副主委張忠龍、海巡署副署長謝慶欽等海巡大官，卻跑到了位在高雄前鎮亞灣特區的「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳飲宴......幕僚早就勸管碧玲「緩辦」，管碧玲卻指示照辦不誤，眼看現在軍演還沒結束，海巡長官跑去大肆飲宴實在難看，「有這樣的長官，還需要敵人嗎」？管碧玲今回應，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。她解釋，海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於31日舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。管碧玲說，29日中國突然發動軍演，她與幹部討論，依據發布軍演時間為29日早上宣布至30日下午18時，因此決定31日擴大主管會報照常舉行；30日下午18時，中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到黃向文、陳泗川最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。管碧玲說，即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈，「本人亦持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔，造成媒體負面形象，深感抱歉；對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。」