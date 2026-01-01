我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團11月初在黨團大會修改內規，取消黨團總召最多只能擔任兩年的限制，力挺現任黨團總召傅崐萁。而因立法院本會期法定會期時間已至，國民黨黨團幹部進行改選，總召一職仍只有傅崐萁登記參選，傅崐萁同額競選，任期將到今年底，傅崐萁將繼續帶領國民黨立委在立院作戰。國民黨團本會期幹部，除傅崐萁外還有書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，新會期林沛祥將接任書記長，而首席副書記長同樣也只有藍委許宇甄登記，新會期的黨團三長將是傅崐萁、林沛祥與許宇甄。國民黨團12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，將1月2日進行投票。特別的是，國民黨團已先確定黨團總召人選，但民進黨團總召柯建銘與總統賴清德關係待修復，是否還能續任總召尚未明朗，民眾黨團總召黃國昌今年將卸任立委，繼續擔任總召時間也所剩不多，未來綠白黨鞭人選，備受關注。